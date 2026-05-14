14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
20:00
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
21:00
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
22:30
14 Mayıs
Thun-Young Boys
3-888'
14 Mayıs
Sion-Lugano
2-290'
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
1-390'
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
22:00
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
3-1UZS
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-1
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
0-056'

Fenerbahçe ArsaVev, kupasını alıyor

Fenerbahçe kadın futbol takımı, şampiyonluk kupasını Chobani Stadı'nda alacak.

calendar 14 Mayıs 2026 18:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe ArsaVev, kupasını alıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev, kupasını Chobani Stadı'nda kaldıracak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre ligin son haftasında 19 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Chobani Stadı'nda Ünye Kadın SK'yi konuk edecek Fenerbahçe arsaVev, karşılaşmanın ardından düzenlenecek törenle kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın saat 16.00'da genel satışa sunulacak. Passo Taraftar Kart zorunluluğu bulunmayan bilet satışı, yalnızca Passo ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Üst A-B-H-I Blok: 100 lira

Maraton Üst C-D-E-F-G Blok: 200 lira

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.