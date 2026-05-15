14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
1-1
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
1-1
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
2-0
14 Mayıs
Thun-Young Boys
3-8
14 Mayıs
Sion-Lugano
2-2
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
1-3
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
0-1
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
3-1UZS
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-1
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
0-1

Real Madrid'den tepkiler altında galibiyet!

İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında ağırladığı Real Oviedo'yu 2-0 mağlup etti. Real Madrid'de taraftarlar, başkan Florentino Perez ile birlikte Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'a tepki gösterdi.

calendar 15 Mayıs 2026 00:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Real Oviedo'yu konuk etti. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Gonzalo Garcia ve 80. dakikada Jude Bellingham attı.

Real Madrid, bu sonucun ardından ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 80'e yükseltti. Ligden düşen Real Oviedo ise 29 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, Sevilla deplasmanına gidecek. Real Oviedo ise sahasında Alaves'i konuk edecek.

REAL'DE TEPKİ

Real Madridli taraftarlar, Real Oviedo maçında başkan Florentino Perez'e tepki gösterdi. Santiago Bernabeu'da Kylian Mbappe ve Vinicius Junior da ıslıklandı.

İşte Real Madrid'de yaşananlar

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
