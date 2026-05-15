Delal Kadir'den bronz madalya

Milli kadın güreşçi Delal Kadir, Bulgaristan'daki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Samokov kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı güreşçi Delal Kadir, kadınlar 57 kiloda mindere çıktı
Organizasyonun yarı final müsabakasında Macar rakibi Janka Sillei'ye yenilen Delal Kadir, üçüncülük maçında repesajdan gelen Rus rakibi Sofia Belova'yı mağlup ederek bronz madalya kazandı.
