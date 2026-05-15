14 Mayıs
Valencia-Rayo Vallecano
1-1
14 Mayıs
Girona-Real Sociedad
1-1
14 Mayıs
Real Madrid-Real Oviedo
2-0
14 Mayıs
Thun-Young Boys
3-8
14 Mayıs
Sion-Lugano
2-2
14 Mayıs
Basel-St. Gallen
1-3
14 Mayıs
Bradford City-Bolton Wanderers
0-1
14 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
3-1UZS
14 Mayıs
Mjaellby-Hammarby
2-1
14 Mayıs
Kopenhag-FC Midtjylland
0-1

Delal Kadir'den bronz madalya

17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli kadın güreşçi Delal Kadir, bronz madalya kazandı.

calendar 15 Mayıs 2026 00:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli kadın güreşçi Delal Kadir, Bulgaristan'daki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Samokov kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı güreşçi Delal Kadir, kadınlar 57 kiloda mindere çıktı

Organizasyonun yarı final müsabakasında Macar rakibi Janka Sillei'ye yenilen Delal Kadir, üçüncülük maçında repesajdan gelen Rus rakibi Sofia Belova'yı mağlup ederek bronz madalya kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
