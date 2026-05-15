Beşiktaş'ta Granit Xhaka gelişmesi!

Beşiktaş'ta gözler Çaykur Rizespor maçının ardından yapılacak kritik zirveye çevrildi. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör adayı Sergen Yalçın'ın bir araya geleceği görüşmede, siyah-beyazlıların gelecek sezon yol haritası masaya yatırılacak.





Transfer gündemindeki isimlerin detaylı şekilde değerlendirileceği toplantıda, sürpriz bir yıldız da öne çıktı. İsviçreli orta saha Granit Xhaka transferi şu an listenin ilk sırasında yer almasa da, yönetimin Sergen Yalçın'ın vereceği raporu beklediği öğrenildi.



BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR!





Beşiktaş cephesinde heyecan yaratan gelişmelerden biri ise Xhaka'nın Türkiye'ye ve siyah-beyazlı formaya sıcak bakması. Yaz tatilini geçirmek için Antalya'ya gelmeye hazırlanan tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'ta oynama fikrine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.





Öte yandan Sunderland cephesi, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'den 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor. Ancak Beşiktaş yönetiminin, zirveden çıkacak kararlara göre İngiliz ekibiyle resmi temas kurabileceği belirtiliyor.



Siyah-beyazlı taraftarlar şimdi Serdal Adalı ile Sergen Yalçın görüşmesinden çıkacak sonucu ve Xhaka transferinde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor.



PERFORMANSI



İsviçreli yıldız, bu sezon Sunderland forması ile 34 mücadelede 2848 dakika sahada kaldı. Xhaka bu sürede takımına 1 gol 6 asistlik katkı sağladı.



