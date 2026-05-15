15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Beşiktaş'ta Granit Xhaka gelişmesi!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Granit Xhaka Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Transferde son karar Rizespor maçı sonrasında verilecek.

calendar 15 Mayıs 2026 09:49 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 10:20
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta gözler Çaykur Rizespor maçının ardından yapılacak kritik zirveye çevrildi. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör adayı Sergen Yalçın'ın bir araya geleceği görüşmede, siyah-beyazlıların gelecek sezon yol haritası masaya yatırılacak.

Transfer gündemindeki isimlerin detaylı şekilde değerlendirileceği toplantıda, sürpriz bir yıldız da öne çıktı. İsviçreli orta saha Granit Xhaka transferi şu an listenin ilk sırasında yer almasa da, yönetimin Sergen Yalçın'ın vereceği raporu beklediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR!

Beşiktaş cephesinde heyecan yaratan gelişmelerden biri ise Xhaka'nın Türkiye'ye ve siyah-beyazlı formaya sıcak bakması. Yaz tatilini geçirmek için Antalya'ya gelmeye hazırlanan tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'ta oynama fikrine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Öte yandan Sunderland cephesi, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'den 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor. Ancak Beşiktaş yönetiminin, zirveden çıkacak kararlara göre İngiliz ekibiyle resmi temas kurabileceği belirtiliyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar şimdi Serdal Adalı ile Sergen Yalçın görüşmesinden çıkacak sonucu ve Xhaka transferinde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor.

PERFORMANSI

İsviçreli yıldız, bu sezon Sunderland forması ile 34 mücadelede 2848 dakika sahada kaldı. Xhaka bu sürede takımına 1 gol 6 asistlik katkı sağladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
