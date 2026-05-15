Okan Buruk'un iki büyük hayali

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda son günlerde gündem Bernardo Silva ve Virgil van Dijk...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk iki yıldızın transferini de çok istiyor. Hollandalı stoper van Dijk için menajerler aracılığıyla yaklaşık 3 aydır görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın önümüzdeki ay resmi teklifte bulunması bekleniyor.
BU SEZON 53 MAÇTA OYNADI
Sezon sonunda İngiliz devi Liverpool'dan ayrılması beklenen 34 yaşındaki Hollandalı stoperi İtalya, İngiltere ve İspanya Ligi'nden takımların da transfer etmek istiyor.
Liverpool ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan van Dijk, bu sezon Galatasaray'a karşı forma giymişti. İstanbul'da oynanan maçlardan sonra sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahseden tecrübeli oyuncunun transferi için vereceği karar merak ediliyor.
Bu sezon 53 karşılaşmada boy gösteren van Dijk, 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Hollanda Milli Takımı kaptanlığını yapan van Dijk, 90 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılılarda son günlerde gündem Bernardo Silva ve Virgil van Dijk...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk iki yıldızın transferini de çok istiyor. Hollandalı stoper van Dijk için menajerler aracılığıyla yaklaşık 3 aydır görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın önümüzdeki ay resmi teklifte bulunması bekleniyor.
BU SEZON 53 MAÇTA OYNADI
Sezon sonunda İngiliz devi Liverpool'dan ayrılması beklenen 34 yaşındaki Hollandalı stoperi İtalya, İngiltere ve İspanya Ligi'nden takımların da transfer etmek istiyor.
Liverpool ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan van Dijk, bu sezon Galatasaray'a karşı forma giymişti. İstanbul'da oynanan maçlardan sonra sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahseden tecrübeli oyuncunun transferi için vereceği karar merak ediliyor.
Bu sezon 53 karşılaşmada boy gösteren van Dijk, 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Hollanda Milli Takımı kaptanlığını yapan van Dijk, 90 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.