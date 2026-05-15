15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Okan Buruk'un iki büyük hayali

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bernardo Silva ile birlikte en büyük hayali olan Virgil van Dijk'ın transferi için yönetimle gece gündüz çalışma içerisinde...

calendar 15 Mayıs 2026 10:32
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-kırmızılılarda son günlerde gündem Bernardo Silva ve Virgil van Dijk...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk iki yıldızın transferini de çok istiyor. Hollandalı stoper van Dijk için menajerler aracılığıyla yaklaşık 3 aydır görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın önümüzdeki ay resmi teklifte bulunması bekleniyor.

BU SEZON 53 MAÇTA OYNADI

Sezon sonunda İngiliz devi Liverpool'dan ayrılması beklenen 34 yaşındaki Hollandalı stoperi İtalya, İngiltere ve İspanya Ligi'nden takımların da transfer etmek istiyor.

Liverpool ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan van Dijk, bu sezon Galatasaray'a karşı forma giymişti. İstanbul'da oynanan maçlardan sonra sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahseden tecrübeli oyuncunun transferi için vereceği karar merak ediliyor.

Bu sezon 53 karşılaşmada boy gösteren van Dijk, 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Hollanda Milli Takımı kaptanlığını yapan van Dijk, 90 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
