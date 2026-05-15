15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final heyecanı başlıyor

Ziraat Bankkart ile Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie arasındaki yarı final maçı 16 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21.30'da oynanacak

15 Mayıs 2026 10:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'nın da katıldığı CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, 16 Mayıs'da İtalya'da başlayacak.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2025-26 sezonu şampiyonu, 16-17 Mayıs tarihlerinde Torino kentindeki Inalpi Arena'da düzenlenecek dörtlü final sonucu belli olacak.

Son şampiyon Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya) ile PGE Projekt Varşova (Polonya) arasındaki ilk yarı final,  TSİ 18.00'de başlayacak. Aynı gün TSİ 21.30'da oynanacak diğer yarı finalde ise Ziraat Bankkart, geçen yılın finalisti Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya) ile karşılaşacak.

Üçüncülük maçı, 17 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00'de yapılacak. Bu sezonun şampiyonunu belirleyecek mücadelenin başlama düdüğü de aynı gün TSİ 21.30'da çalacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
