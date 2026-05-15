15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

TFF 3. Lig play-off finali başlıyor!

Birinci-İkinci Grup finalinde Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak

15 Mayıs 2026 11:32
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
TFF 3. Lig play-off'un Birinci-İkinci Grup finalinde 16 Mayıs Cumartesi günü Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor, Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Çorluspor 1947, ilk turda Bursa Yıldırımspor'u, ikinci turda da Küçükçekmece Sinopspor'u eleyerek adını finale yazdırdı.

3. Lig 2. Grup temsilcisi Malatya Yeşilyurtspor ise önce Silifke Belediyespor'u, daha sonra da Erciyes 38 Futbol'u saf dışı bıraktı.

Kazanan takım, TFF 2. Lig'e yükselme başarısı gösterecek.

Bu arada play-off'un Üçüncü-Dördüncü Grup finalinde de 17 Mayıs Pazar günü Ayvalıkgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK, İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
