Göztepe, Galatasaray'dan istedi!

Eren Elmalı, Süper Lig'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin transfer listesine girdi.
Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren milli oyuncunun teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.
25 yaşındaki sol bekin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Okan Buruk da Eren Elmalı'nın takımda kalmasını istiyor.
