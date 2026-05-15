15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Beşiktaş'ta El Bilal Toure gelişmesi!

Beşiktaş, sezon başı Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure'nin bonservisini almak istiyor.

calendar 15 Mayıs 2026 11:14
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta sezon başı kiralık olarak takıma katılan El Bilal Toure için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Africafoot'un haberine göre Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Touré'nin bonservisini almak için harekete geçti.

Siyah-beyazlı yönetimin, performansından memnun kaldığı Malili golcünün takımda kalmasını istediği ve bu doğrultuda kulübü Atalanta ile temas kurmayı planladığı öne sürüldü.

Haberde, Beşiktaş teknik heyetinin de El Bilal Touré'nin takımda devam etmesine olumlu baktığı belirtilirken, transfer görüşmelerinin yaz döneminde hız kazanabileceği ifade edildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
