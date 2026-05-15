Beşiktaş'ta El Bilal Toure gelişmesi!

Beşiktaş'ta sezon başı kiralık olarak takıma katılan El Bilal Toure için önemli gelişmeler yaşanıyor.
Africafoot'un haberine göre Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Touré'nin bonservisini almak için harekete geçti.
Siyah-beyazlı yönetimin, performansından memnun kaldığı Malili golcünün takımda kalmasını istediği ve bu doğrultuda kulübü Atalanta ile temas kurmayı planladığı öne sürüldü.
Haberde, Beşiktaş teknik heyetinin de El Bilal Touré'nin takımda devam etmesine olumlu baktığı belirtilirken, transfer görüşmelerinin yaz döneminde hız kazanabileceği ifade edildi.
