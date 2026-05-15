Fenerbahçe'den yılın bombası: Paul Onuachu

Pivot santrforu olmadığı için şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, Süper Lig'in gol kralı Paul Onuachu ile yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Bu transfer uzun süredir devam eden Trabzonspor-Fenerbahçe geriliminin yumuşamasına ve iki kulüp arasındaki ilişkilerin normalleşmesine önemli katkı sağlayacak.
Sarı-lacivertliler, Nijeryalı santrfor için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.
ALDIĞININ İKİ KATINA
Trabzonspor ise İsmail Yüksek artı Oğuz Aydın'ın yanı sıra yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli içeren bir anlaşmaya sıcak bakıyor. Bu takasın iki tarafa da yaraması, gerilimin azalmasında dönüm noktası olabilir.
Fırtına, 2025 yazında Southampton'dan Onuachu'yu 5.67 milyon Euro bonservis bedeliyle (4 taksit halinde) kadrosuna kattı. Fırtına oyuncuyla da 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
EZİCİ BİR GÜÇ KATAR
Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'de forvet hattına ezici bir güç katması beklenen Onuachu hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da maçların kaderini değiştirebilecek bir profil sunuyor.
Deneyimi ve ligdeki uyumuyla sarı-lacivertlilerin hücum gücünü zirveye taşıyacak.
Fenerbahçe camiasında büyük heyecana yol açan bu gelişme, yazın en ses getirecek transferi olmaya aday.
DEVASA VE DOMİNANT
FİZİKSEL ÜSTÜNLÜK: 2.01 metre boyuyla devasa bir hedef forvet. Hava toplarında ve ikili mücadelelerde çok dominant.
HAVA HAKİMİYETİ: Kafa vuruşları ve yüksek toplarda olağanüstü etkili. Ligin en iyi bitiricilerinden.
BİTİRİCİLİK: Klinik ve soğukkanlı. Özellikle kale önünde pozisyon değerlendirme yeteneği yüksek.
PENALTI ALANI ETKİNLİĞİ: Dar alanda güçlü, sırtı dönük oyunda başarılı.
FİZİK GÜCÜ: Uzun süre dayanıklı, ikinci toplarda etkili. Savunmayı sırtlayabiliyor.
UYUM: Süper Lig'e tam uyumlu; fiziksel ve mücadeleci ligde çok verimli.
RAKAMLARLA ONUACHU
Maç Sayısı: 29
Gol: 22 (Gol Kralı)
Asist: 2
Toplam Katkı: 24
Dakika: 2.432 dakika (ortalama 84 dakika/maç)
Ortalama Rating: 7.49
Sarı Kart: 6
Penaltı Golü: 6
Gol/90 dakika: 0.81
