15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Karagümrük lige Alanya'da veda edecek

15 Mayıs 2026 10:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 16 Mayıs Cumartesi Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen İstanbul temsilcisi, oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 20 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, topladığı 27 puan ve averajla 17. sırada son haftaya girdi.

Akdeniz temsilcisi ise çıktığı 33 karşılaşmada 7 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 yenilgiyle 37 puan elde etti. Alanyaspor, ligde son hafta öncesi averajla 10. basamakta yer aldı.

Sezonun ilk yarısındaki müsabakayı Alanyaspor, 2-0 kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
