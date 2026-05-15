Kurban Bayramında Osmangazi köprüsü ücretsiz mi? 2026

Kurban Bayramı tatili sürerken gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumu oldu. Bayram süresince köprü ve otoyollardan geçiş yapacak olan vatandaşlar kullanacakları güzergahların ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bayramda Osmangazi köprüsü ücretsiz mi, bedava mı?Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Buna göre; Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücrete tabii olacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilinde alınan önlemleri ve uygulamaları duyurdu. 9 günlük bayram tatili süresi boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.