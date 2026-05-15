Karşıyaka'da kongre tarihi tepkisi

İzmir'İn en eski spor kulübü Karşıyaka'da yönetim sezonun tamamlanmasının ardından nisan ayında aday çıkmadığı için ertelenen seçimli genel kurulun 23 Haziran'da tekrar yapılması kararını alırken, taraftarlar sanal medyada bu tarihe çok geç olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Kulüpler bütçelerini oluşturup transfere başladıktan sonra haziran sonunda düzenlenecek kongre tarihine isyan eden yeşil-kırmızılılar, Başkan Aygün Cicibaş ve yönetiminin seçim tarihini daha yakın bir tarihe almasını talep etti. Karşıyaka'da yönetim olağan mali genel kurulun tarihini 3 Haziran olarak belirlerken, seçimli kongreyi ise 1.5 ay sonra düzenleme kararı tepki çekti.



Yeşil-kırmızılı taraftarlar, haziran ayının sonunda olacak genel kurulun 3'üncü Lig'de 9'uncu sezonuna girecek futbol takımının oluşturulması, iç-dış transferler ve görev gelecek yönetimin futbol ve basketbola kaynak bulmak için yapacağı sponsorluk görüşmelerini olumsuz yönde etkileyeceğinin altını çizdi. "Kaybedecek tek bir günümüz bile yok" ifadesini kullanan Karşıyakalılar, taraftar sayfalarından yapılan çağrıda, Başkan Aygün Cicibaş ve yönetim kurulunun seçimli genel kurulu daha yakın bir tarihe almasını istedi. Karşıyaka'nın tüzüğü gereği seçimli genel kurul tarihinin değişmesine bir engel olmadığı öğrenildi. Yönetimin, seçim tarihini ilan ettikten 15 gün sonra sandık kurabiliyor.



FUTBOL TAKIMINA ŞOK CEZALAR KESİLDİ



Karşıyaka 3'üncü Lig'de üst üste üçüncü kez Play-Off'ta elenirken yönetim sezonun bitmesinin ardından geçen kasım ayında Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında ceza alan 7 as futbolcuya ağır ceza kesti. Yeşil-kırmızılı yönetim, 45 gün ile 1 yıl arası ceza alan futbolculara yüklü miktarda cezaları tebliğ etti. Oyuncuların gelen ceza sonrası şok yaşadığı öğrenildi. Karşıyaka'da ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan kaleci Tunay, stoper Hıdır, sağ bek Harun, kiralık gelen forvet Yasin Uzunoğlu bahis soruşturmasında 45'er gün, sol kanat Mücahit ve sağ kanat Erhan 3'er ay, stoper Erol ise 12 ay ceza aldı.



Erol dışındaki isimler cezalarını tamamladıktan sonra sezonun ikinci yarısında formalarına tekrar kavuşup takıma büyük katkı yaptı. Yönetim, sezon bittikten sonra ceza alarak sahalara dönen futbolculara bazılarının yıllık ücreti kadar olan 3 milyon TL'yi bulan para cezaları tebliğ etti. Futbol şubesindeki birçok yöneticinin de cezalardan haberi olmadığı iddia edildi. Ceza alan isimlerden takımın as kalecisi olan Tunay, 12 golle oynayan Yasin, 3 gol, 8 asist üreten ikinci yarının yıldızı Mücahit'in sözleşmesi biterken, 3 ay forma giyememesine rağmen 5 gol, 12 asiste parlayan Erhan, Harun, Hıdır ve Erol'un sözleşmeleri sürüyor. Kesilen ağır cezaların yeni sezon öncesi iç ve dış transfer görüşmelerinde Karşıyaka'yı zorlaması bekleniyor.



