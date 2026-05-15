15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Beşiktaş yine Roma'nın kapısını çalacak!

Beşiktaş, Roma forması giyen Pierluigi Gollini'yi geniş kaleci listesine dahil etti. İtalyan basını, Kartal'ın 31 yaşındaki eldiven için harekete geçtiğini öne sürdü.

calendar 15 Mayıs 2026 08:56 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 09:01
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş yine Roma'nın kapısını çalacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kalesini deneyimli bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş yönetiminin gündemine sürpriz bir isim daha girdi.

Sözleşmesi Haziranda bitecek Ersin Destanoğlu'na yeni anlaşma önermeyen siyah-beyazlıların Roma'da forma giyen kaleci Pierluigi Gollini için girişimlere başladığı iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberde; sözleşmesi 2027 yılında sona erecek 31 yaşındaki file bekçisinin Roma'dan ayrılarak Türkiye'de forma giymesinin mümkün göründüğü belirtildi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Siyah-beyazlı kurmayların İtalya Milli Takımı'nın kalesini 1 kez koruyan Pierluigi Gollini'nin durumu ile ilgili menajerinden bilgi aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların geniş kaleci adayları listesinde yerlilerden Başakşehir'de forma giyen Muhammed Şengezer ve Manchester United'da kariyerini sürdüren Altay Bayındır da yer alıyor.

ROMA İLE İLİŞKLER GELİŞTİRİLECEK

Serie A'nın köklü kulübü ile iyi ilişkiler içinde olan siyah-beyazlı yönetim, ara transfer döneminde Roma'nın yedek kalecisi Devis Vazquez'i sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın Kolombiyalı file bekçisine sadece tek maçta görev verdi. Devis Vazquez, Ersin Destanoğlu'nun kart cezalısı olduğu 31'inci haftadaki Karagümrük karşılaşmasında kaleyi korumuştu.

ELİT KULÜPLERDE OYNADI

Fiorentina'nın altyapısından yetişen deneyimli kaleci, Verona, Aston Villa, Atalanta, Tottenham, Napoli ve Genoa gibi elit kulüplerin formasını terletti. Roma, Gollini'yi 2025 kış transfer döneminde 800 bin euro bonservis karşılığında Atalanta'dan renklerine dahil etmişti. 31 yaşındaki eldiven bu sezon Başkent ekibinde sadece UEFA Avrupa Ligi'ndeki Panathinaikos maçında ilk 11'de oynamıştı.

REFLEKSLERİ GÜÇLÜ

İtalyan eldiven yakın mesafelerden atılan şutlarda hızlı reaksiyon verebiliyor. Geriden pasla oyun kurulumuna katkı sağlayabiliyor.

Yüksek toplarda zamanlaması genel olarak iyi. Lider karakterli kaleci profilinde olan Gollini, takım içinde güçlü iletişimi ile dikkat çekiyor. Dönem dönem yaptığı kritik penaltı kurtarışlarıyla alkış topladı. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.