15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Aziz Yıldırım'ın golcüsü: Vangelis Pavlidis!

Aziz Yıldırım'ın son olarak Benfica'nın yıldızı Vangelis Pavlidis'i yokladığı öğrenildi. Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku'nun ardından Yunan golcünün menajeriyle temasa geçilirken, Portekiz basını Benfica'nın yaz transferinde ayrılığa sıcak baktığını yazdı.

calendar 15 Mayıs 2026 09:05 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 09:10
Haber: Takvim
Aziz Yıldırım'ın golcüsü: Vangelis Pavlidis!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Daha önce Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleriyle ilgilendiği konuşulan Aziz Yıldırım'ın, gündemine yıldız bir golcünün daha eklendiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Yıldırım ve ekibi, Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis için harekete geçti. Efsane başkanın kurmaylarının, yıldız futbolcunun menajeriyle ilk temasları kurduğu aktarıldı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Benfica'nın, yaz transfer döneminde Pavlidis'in ayrılığına sıcak bakabileceği ifade edildi.

İNANILMAZ BİTİRİCİLİĞİ VAR

Özellikle Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan golcü oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor. 27 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Yunan yıldız, geçen yıl Portekiz temsilcisinde çıktığı 52 resmi maçta 30 gol atarken 6 da asist yaptı. Hücum hattındaki bitiriciliği ve fizik gücüyle ön plana çıkan Pavlidis'in güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Öte yandan yıldız oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.