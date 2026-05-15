15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Fenerbahçe'de Amorim sesleri

Filipe Luis, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'nın ardından Hakan Safi'nin, listesine yeni bir teknik adam aldığı öğrenildi. Ruben Amorim'in adının Fenerbahçe ile anıldığı gelen bilgiler arasında...

calendar 15 Mayıs 2026 08:57
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Amorim sesleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi kadar yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği de büyük merak konusu oldu.

Başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör listesinde yer alan isimler futbol dünyasında ses getirirken, listeye yeni bir yıldız teknik adamın daha eklendiği öğrenildi.

Daha önce Filipe Luis, Xabi Alonso ve Enzo Maresca isimlerinin gündemde olduğu konuşulurken, son olarak Ruben Amorim isminin de listeye dahil edildiği öne sürüldü.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kariyerinde özellikle Sporting CP ile önemli başarılara imza atan Amorim, 2020/21 ve 2023/24 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı. Başarılı teknik adam ayrıca 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Portekiz Lig Kupası'nı kazanırken, 2021/22'de de Süper Kupa sevinci yaşadı.

3'LÜ SİSTEM KULLANIYOR

Modern futbol anlayışı ve 3-4-2-1 sistemiyle dikkat çeken Amorim'in, 2019/20 sezonunda SC Braga ile Portekiz Kupası zaferi bulunuyor.

Portekizli teknik adam son olarak dünya devlerinden Manchester United'da görev yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.