Okan Buruk, Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı için ısrarcı!

Galatasaray, RAMS Başakşehir'in iki yerli yıldızını gözüne kestirdi.
Cim-Bom, golcü oyuncu Bertuğ Yıldırım ile beraber sağ kanat Yusuf Sarı'nın transferini gerçekleştirmek istiyor.
RESMİ TEKLİF YOLDA
Yeni sezonda yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Bertuğ ve Yusuf için Başakşehir'le masaya oturacak.
Galatasaray'ın iki oyuncuyu birlikte transfer etmek istediği belirlendi. Başakşehir'e resmi teklifin iki oyuncu üzerinden yapılacağı ifade edildi.
OKAN BURUK ISRAR EDİYOR
Teknik Direktör Okan Buruk'un Bertuğ ile beraber ön tarafa Yusuf'u da çok istediği ve böylece hücumdaki seçenekleri artırmayı planladığı bildirildi.
Milli Takım havuzunda da yer alan yetenekli futbolcuların da Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaştıkları belirtildi.
23 yaşındaki Bertuğ bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 27 yaşındaki Yusuf Sarı ise 21 lig maçında 1 gol, 7 asist üretti.
