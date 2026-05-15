15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
2-2
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
2-0UZS
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
4-2
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
3-0
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
1-1
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
1-2

Okan Buruk, Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı için ısrarcı!

Transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın Başakşehir'in iki yıldız oyuncusuna teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

calendar 15 Mayıs 2026 08:28 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 08:32
Fotoğraf: AA
Galatasaray, RAMS Başakşehir'in iki yerli yıldızını gözüne kestirdi.

Cim-Bom, golcü oyuncu Bertuğ Yıldırım ile beraber sağ kanat Yusuf Sarı'nın transferini gerçekleştirmek istiyor.

RESMİ TEKLİF YOLDA

Yeni sezonda yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Bertuğ ve Yusuf için Başakşehir'le masaya oturacak.

Galatasaray'ın iki oyuncuyu birlikte transfer etmek istediği belirlendi. Başakşehir'e resmi teklifin iki oyuncu üzerinden yapılacağı ifade edildi.

OKAN BURUK ISRAR EDİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk'un Bertuğ ile beraber ön tarafa Yusuf'u da çok istediği ve böylece hücumdaki seçenekleri artırmayı planladığı bildirildi.

Milli Takım havuzunda da yer alan yetenekli futbolcuların da Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaştıkları belirtildi.

23 yaşındaki Bertuğ bu sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 27 yaşındaki Yusuf Sarı ise 21 lig maçında 1 gol, 7 asist üretti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
