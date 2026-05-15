15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
2-2
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
2-0UZS
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
4-2
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
3-0
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
1-1
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
1-2

Hyeon-gyu Oh'a sürpriz talip!

Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusuna Suudi Arabistan'dan bir takım talip oldu.

calendar 15 Mayıs 2026 07:48 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 16:55
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh için transfer iddiaları gündeme geldi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın, yaz transfer dönemi için oyuncuya talip olduğu ve Siyah-Beyazlılar'a resmi teklif hazırlığında bulunduğu öne sürüldü.

Takvim'de derlediği ve Suudi basınında da yer alan haberlerde, Körfez ekibinin 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Beşiktaş cephesinin ise bu olası transfer gelişmesi karşısında nasıl bir tavır alacağı henüz netlik kazanmış değil. Yönetimin, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

PERFORMANSI

Piyasa değeri 14 milyon euro olan Güney Koreli forvetin, Beşiktaş ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sezonun ikinci yarısında Siyah-Beyazlı formayı giymeye başlayan Oh, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekti. 16 maçta 8 gol ve 4 asist üreten oyuncu, hücum hattına önemli katkı sağladı.

Transfer gelişmesinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Beşiktaş'ın oyuncu için gelecek tekliflere göre karar vereceği ifade ediliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
