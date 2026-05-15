Galatasaray'da Barış değil Sara yolcu

TFF yeni sezonda yabancı sınırının 10+4 şeklinde olacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp bu kurala göre planlama yapmaya başladı. Singo, Sanchez, Jakobs, Sallai, Lemina, Torreira, Sara, Sane ve Osimhen'in sözleşmeleri devam ediyor ve Icardi kalırsa 10 yabancı kontenjanı dolacak.
Mevcut kadroda sadece 2007 doğumlu Nhaga +4'e uygun kriteri taşıyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet arayan Galatasaray'ın 23 yaş üzerinde yabancı transferi için oyuncu satışı yapması gerek.
SARA'NIN AYRILMASI BEKLENİYOR
Şampiyonlar Ligi performansını Brezilya Milli Takımı'na seçilerek taçlandıran Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısı tekliflere açık. Aston Villa ve Everton'ın ilgilendiği Brezilyalı yıldıza 35 milyon Euro değer biçiliyor ve satılması bekleniyor.
BARIŞ ALPER'E AYRILIK KAPISI KAPALI
Sara'nın aksine Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması planlanıyor. Avrupa'dan talipleri olan Barış Alper yeni yabancı kuralı ile birlikte kıymete bindi.
Astronomik bir teklif gelmediği sürece milli yıldız satılmayacak.
