15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Galatasaray'da Barış değil Sara yolcu

Galatasaray, yeni planını 10+4 kuralına göre güncelledi. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet takviyesi isteyen Galatasaray, Sara için 35 milyon Euro'luk teklif bekliyor.

calendar 15 Mayıs 2026 09:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barış değil Sara yolcu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF yeni sezonda yabancı sınırının 10+4 şeklinde olacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp bu kurala göre planlama yapmaya başladı. Singo, Sanchez, Jakobs, Sallai, Lemina, Torreira, Sara, Sane ve Osimhen'in sözleşmeleri devam ediyor ve Icardi kalırsa 10 yabancı kontenjanı dolacak.

Mevcut kadroda sadece 2007 doğumlu Nhaga +4'e uygun kriteri taşıyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet arayan Galatasaray'ın 23 yaş üzerinde yabancı transferi için oyuncu satışı yapması gerek.

SARA'NIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Şampiyonlar Ligi performansını Brezilya Milli Takımı'na seçilerek taçlandıran Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısı tekliflere açık. Aston Villa ve Everton'ın ilgilendiği Brezilyalı yıldıza 35 milyon Euro değer biçiliyor ve satılması bekleniyor.

BARIŞ ALPER'E AYRILIK KAPISI KAPALI

Sara'nın aksine Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması planlanıyor. Avrupa'dan talipleri olan Barış Alper yeni yabancı kuralı ile birlikte kıymete bindi.

Astronomik bir teklif gelmediği sürece milli yıldız satılmayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.