Roland Sallai, Unai Emery'nin radarında

Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren ve Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Roland Sallai, İngiliz ekibi Aston Villa'nın radarında...
Premier Lig ekibinin tecrübeli oyuncu için Galatasaray'a ilgi kağıdı gönderdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu transferden beklentisi 25 milyon Euro.
MAAŞINA ZAM YAPILACAK
Galatasaray Yönetimi'nin seçimden sonra Sallai'nin maaşına zam yapacağı iddia ediliyor.
BU SEZON 46 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon 46 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol atarken 6 da asist yaptı.
