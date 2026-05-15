15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Roland Sallai, Unai Emery'nin radarında

Premier Lig ekibi Aston Villa, Galatasaray'ın Macar yıldızı için ilgi kağıdı gönderdi. Sarı-kırmızılıların beklentisi 25 milyon Euro...

calendar 15 Mayıs 2026 09:54 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 09:57
Haber: Takvim
Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren ve Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Roland Sallai, İngiliz ekibi Aston Villa'nın radarında...

Premier Lig ekibinin tecrübeli oyuncu için Galatasaray'a ilgi kağıdı gönderdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu transferden beklentisi 25 milyon Euro.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Galatasaray Yönetimi'nin seçimden sonra Sallai'nin maaşına zam yapacağı iddia ediliyor.

BU SEZON 46 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon 46 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol atarken 6 da asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
