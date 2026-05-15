Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı mı? İşte o iddiaların perde arkası!

Gözlerini ekranlara diken ve bu devasa operasyonun nereye uzanacağını merak eden milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok konuşulan isim şu an demir parmaklıklar ardında mı?

Hemen o büyük kavram karmaşasını ortadan kaldıralım ve ekran başındakiler için o kritik yasal durumu netleştirelim. Şu an (15 Mayıs 2026 itibarıyla) Rasim Ozan Kütahyalı resmi olarak "tutuklanmış" yani hakim karşısına çıkarılıp cezaevine gönderilmiş durumda değil! Ancak kendisi, 14 Mayıs sabahı İstanbul'daki evine yapılan ani bir baskınla polis ekipleri tarafından resmen gözaltına alındı!

Hakkında uygulanan gözaltı kararıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kütahyalı, buradaki ilk işlemlerinin ardından devasa soruşturmanın asıl merkezi olan Adana'ya sevk edildi. Yani şu an ünlü yorumcu tutuklu değil, ancak polis nezaretinde emniyetteki sorgu sürecinin tamamlanmasını bekleyen bir şüpheli konumunda bulunuyor.

Peki ama ekranların gediklisi Rasim Ozan Kütahyalı neden bir anda polis eşliğinde emniyete götürüldü? Meselenin arka planında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bizzat duyurduğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük finansal operasyonlarından biri yatıyor!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aylardır büyük bir gizlilikle yürütülen bu operasyon; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve devasa boyutta kara para aklama suçlarını kapsıyor. Soruşturmanın boyutu o kadar sarsıcı ki, dosya kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve 2 milyar Dolar seviyesindeki devasa bir suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığı belirtiliyor. MASAK raporları, teknik ve fiziki takipler sonucunda 21 farklı ilde eş zamanlı düğmeye basıldı ve aralarında banka yöneticileri, polisler ve avukatların da bulunduğu yüzlerce kişiyle birlikte ROK da o gözaltı listesine dahil edildi.

Soruşturmada Rasim Ozan Kütahyalı'yı en çok terletecek konulardan biri ise medyada yankı bulan o sarsıcı iddia oldu. İddialara göre, MASAK incelemeleri sonucunda yasa dışı bahis operasyonunun merkezindeki bir "kasa hesap" üzerinden Kütahyalı'nın şahsi hesaplarına tam 16 milyon TL'lik devasa bir para girişi tespit edildiği öne sürülüyor. Ünlü yorumcunun tam da bu para hareketliliği nedeniyle şüpheli sıfatıyla sorguya çekildiği konuşuluyor.

ROK'TAN KAMERALARA İLK AÇIKLAMA: "İYİYİZ BABA!"

Gözaltına alındıktan sonra Adana'da sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirilen Rasim Ozan Kütahyalı, burada kendisini bekleyen basın mensuplarının kameralarına o bilindik rahat tavırlarıyla yansıdı. Kameralara dönerek "İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz." ifadelerini kullanan Kütahyalı, hakkındaki iddiaları ilk elden reddederek durumun bir yanlışlıktan ibaret olduğunu savundu.

Şimdi tüm Türkiye'nin ve medya dünyasının gözü kulağı, Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından Rasim Ozan Kütahyalı'nın adliyeye sevk edileceği o kritik anlara kilitlenmiş durumda. Savcılık ifadesinin ardından Kütahyalı serbest mi kalacak, yoksa mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine mi gönderilecek? Bu sarsıcı soruların cevabı önümüzdeki saatlerde kesinlik kazanacak!