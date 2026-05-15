15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Aziz Yıldırım yarım kalan işlerini tamamlayacak

20 yıl yönettiği Fenerbahçe'ye 'dünya kulübü' kimliğini kazandıran efsane başkan, bir kere daha koltuğa oturması hâlinde stattan, tesislere yenileme ve modernleşme başlatacak.

15 Mayıs 2026 11:15
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 20 yıl yönettiği sarı lacivertli kulübü yeniden şaha kaldırmak için hazır.

6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda Hakan Safi ile başkanlık yarışı verecek Yıldırım, seçilmesi halinde tesisleşme ve modernleşme hamlesi başlatacak.

YENİ KAYNAKLAR

Kulübün kaynaklarını tüketen değil, kulübe yeni kaynaklar oluşturan başkan hedefi koyan Yıldırım'ın önceliği 2024'te aday olduğu zaman ortaya koyduğu stat genişletme projesini hayata geçirmek. Aziz Yıldırım, Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak projelerle de kulübe önemli bir gelir kaynağı oluşturmakta kararlı.

MÜCADELEYE DEVAM

Sadettin Saran döneminde yapımı duran Maltepe Futbol Akademi projesini yeniden canlandıracak olan Aziz Yıldırım, kendisiyle özdeşleşen Fenerbahçe'ye arazi alımlarına da devam edecek. Yıldırım'ın en önemli hamlelerinden biri de Ali Koç döneminde kapatılan Fenerbahçe Koleji'ni yeniden açmak, Medicana'ya devredilen Fenerbahçe Üniversitesi'ni yeniden kulübe kazandırmak olacak. Olmazsa olmazı, 3 Temmuz sürecinde kulübün uğradığı zararların tazmini için mücadele olan Yıldırım, ayrıca Dereağzı tesislerinin de tapusunu almak için uğraşacak.

HOLDİNG OLACAK

Fenerium'ın halka arzıyla önemli bir gelir planlayan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapıları kurmayı da hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
