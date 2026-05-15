Aziz Yıldırım yarım kalan işlerini tamamlayacak

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 20 yıl yönettiği sarı lacivertli kulübü yeniden şaha kaldırmak için hazır.



6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda Hakan Safi ile başkanlık yarışı verecek Yıldırım, seçilmesi halinde tesisleşme ve modernleşme hamlesi başlatacak.



YENİ KAYNAKLAR



Kulübün kaynaklarını tüketen değil, kulübe yeni kaynaklar oluşturan başkan hedefi koyan Yıldırım'ın önceliği 2024'te aday olduğu zaman ortaya koyduğu stat genişletme projesini hayata geçirmek. Aziz Yıldırım, Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak projelerle de kulübe önemli bir gelir kaynağı oluşturmakta kararlı.



MÜCADELEYE DEVAM



Sadettin Saran döneminde yapımı duran Maltepe Futbol Akademi projesini yeniden canlandıracak olan Aziz Yıldırım, kendisiyle özdeşleşen Fenerbahçe'ye arazi alımlarına da devam edecek. Yıldırım'ın en önemli hamlelerinden biri de Ali Koç döneminde kapatılan Fenerbahçe Koleji'ni yeniden açmak, Medicana'ya devredilen Fenerbahçe Üniversitesi'ni yeniden kulübe kazandırmak olacak. Olmazsa olmazı, 3 Temmuz sürecinde kulübün uğradığı zararların tazmini için mücadele olan Yıldırım, ayrıca Dereağzı tesislerinin de tapusunu almak için uğraşacak.



HOLDİNG OLACAK



Fenerium'ın halka arzıyla önemli bir gelir planlayan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapıları kurmayı da hedefliyor.



