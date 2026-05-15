15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Gaziantep, iki eksikle Başakşehir'i ağırlayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında 16 Mayıs Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

calendar 15 Mayıs 2026 10:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Ligde çıktığı 33 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Güneydoğu temsilcisi, topladığı 37 puanla 12. sırada yer alıyor.

Rakip fileleri 42 kez havalandıran Gaziantep FK, kalesinde 56 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlı ekipte, sakatlığı bulunan Draguş, Mbakata ve Yusuf Kabadayı kadroda yer almıyor.

Gaziantep FK, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibine 5-1 kaybetti.

İki takım arasında daha önce oynanan 13 karşılaşmanın 8'ini İstanbul temsilcisi kazanırken 4 kez de Gaziantep ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
