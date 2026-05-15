Gaziantep, iki eksikle Başakşehir'i ağırlayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında 16 Mayıs Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.Ligde çıktığı 33 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Güneydoğu temsilcisi, topladığı 37 puanla 12. sırada yer alıyor.Rakip fileleri 42 kez havalandıran Gaziantep FK, kalesinde 56 gole engel olamadı.Kırmızı-siyahlı ekipte, sakatlığı bulunan Draguş, Mbakata ve Yusuf Kabadayı kadroda yer almıyor.Gaziantep FK, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibine 5-1 kaybetti.İki takım arasında daha önce oynanan 13 karşılaşmanın 8'ini İstanbul temsilcisi kazanırken 4 kez de Gaziantep ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.