15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun lideri belli oluyor

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son maçı oynanacak. Ligde 30. ve son haftanın erteleme maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko, saat 15.30'da karşılaşacak.

15 Mayıs 2026 11:45 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 11:53
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko, 16 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Ligde normal sezonun son maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 29 karşılaşmada 24 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile son maça 2. sırada girdi. Bahçeşehir Koleji ise 21 galibiyet, 8 yenilgi yaşadı ve 3. basamakta yer aldı.

Sezonun ilk devresinde oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 89-58 kazanmıştı.

LİGİN ZİRVESİ ŞEKİLLENECEK

Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçıyla beraber ligde ilk iki sıra da şekillenecek.

Sarı-lacivertliler, müsabakayı kazanması halinde sezonu averajla lider tamamlayacak ve Beşiktaş GAİN ikinci olacak.

Bahçeşehir Koleji'nin galip gelmesi durumunda ise siyah-beyazlı ekip, normal sezonu zirvede bitirecek.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
