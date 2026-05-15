Basketbol Süper Ligi'nde sezonun lideri belli oluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko, 16 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.Ligde normal sezonun son maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 29 karşılaşmada 24 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile son maça 2. sırada girdi. Bahçeşehir Koleji ise 21 galibiyet, 8 yenilgi yaşadı ve 3. basamakta yer aldı.Sezonun ilk devresinde oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 89-58 kazanmıştı.Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçıyla beraber ligde ilk iki sıra da şekillenecek.Sarı-lacivertliler, müsabakayı kazanması halinde sezonu averajla lider tamamlayacak ve Beşiktaş GAİN ikinci olacak.Bahçeşehir Koleji'nin galip gelmesi durumunda ise siyah-beyazlı ekip, normal sezonu zirvede bitirecek.