Deniz Aytekin, son maçına çıkıyor!

Türk kökenli hakem Deniz Aytekin, Bundesliga'da son maçının ardından hakemliğe veda edecek.47 yaşındaki hakem, 16 Mayıs Cumartesi günü Bayern Münih'in sahasında Köln'ü ağırlayacağı 34. ve son hafta maçında görev yaparak kariyerindeki son karşılaşmasına çıkacak.Deniz Aytekin, yaptığı açıklamada, emeklilik kararının kendisine hüzün verdiğini belirtti.2008'den bu yana Bundesliga'da hakemlik yapan Deniz Aytekin, 2019, 2022 ve 2024 yıllarında Almanya'da "Yılın Hakemi" seçildi.Tecrübeli hakem, Bundesliga'da şu ana kadar 253 maç yönetti.