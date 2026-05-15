15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Deniz Aytekin, son maçına çıkıyor!

Türk kökenli hakem Deniz Aytekin, kariyerinin son maçını yönetecek. 47 yaşındaki hakem, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Bayern Münih-Köln maçının ardından emekli olacak

calendar 15 Mayıs 2026 11:38
Haber: AA
Türk kökenli hakem Deniz Aytekin, Bundesliga'da son maçının ardından hakemliğe veda edecek.

47 yaşındaki hakem, 16 Mayıs Cumartesi günü Bayern Münih'in sahasında Köln'ü ağırlayacağı 34. ve son hafta maçında görev yaparak kariyerindeki son karşılaşmasına çıkacak.

Deniz Aytekin, yaptığı açıklamada, emeklilik kararının kendisine hüzün verdiğini belirtti.

2008'den bu yana Bundesliga'da hakemlik yapan Deniz Aytekin, 2019, 2022 ve 2024 yıllarında Almanya'da "Yılın Hakemi" seçildi.

Tecrübeli hakem, Bundesliga'da şu ana kadar 253 maç yönetti.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
