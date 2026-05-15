Orkun Kökçü rekor için sahaya çıkacak!

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Çaykur Rizespor deplasmanında gol rekoru için sahaya çıkacak.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon rakip ağları toplamda 8 kez havalandıran milli futbolcu, lig kulvarında kariyerinde en fazla gol attığı sezonu tekrarladı.
2022-2023 sezonunda Feyenoord formasıyla Hollanda liginde 8 gol atmayı başaran Kökçü, Rizespor karşısında fileleri havalandırması durumunda bu rekorunu kıracak.
Yetenekli futbolcu bu sezon Beşiktaş'ta 40 resmi maça çıkarken 10 gol kaydetti. Orkun, 2022-2023 sezonunda tüm kulvarlarda 46 maçta 12 gol kaydetmişti.
