15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Orkun Kökçü rekor için sahaya çıkacak!

Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gol atması halinde kariyer rekorunu kıracak.

15 Mayıs 2026 09:12
Fotoğraf: AA
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Çaykur Rizespor deplasmanında gol rekoru için sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon rakip ağları toplamda 8 kez havalandıran milli futbolcu, lig kulvarında kariyerinde en fazla gol attığı sezonu tekrarladı.

2022-2023 sezonunda Feyenoord formasıyla Hollanda liginde 8 gol atmayı başaran Kökçü, Rizespor karşısında fileleri havalandırması durumunda bu rekorunu kıracak.

Yetenekli futbolcu bu sezon Beşiktaş'ta 40 resmi maça çıkarken 10 gol kaydetti. Orkun, 2022-2023 sezonunda tüm kulvarlarda 46 maçta 12 gol kaydetmişti. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
