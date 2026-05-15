15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
2-2
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
2-0UZS
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
4-2
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
3-0
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
1-1
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
1-2

Aziz Yıldırım, 200 milyon Euro'yla geliyor!

Fenerbahçe'de seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın yeni hocayı açıkladıktan sonra futbolcularla masaya oturacağı öğrenildi. Öncelikle forvet sorununu çözmek isteyen sarı-lacivertli kulübün eski başkanının 4 yıldız oyuncu alacağı ifade edildi.

15 Mayıs 2026 08:14 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 08:53
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamasının ardından ara vermeden çalışmalara başlayan Aziz Yıldırım'ın transfer stratejisini de belirlediği öğrenildi. Yeni sezonda şampiyonluk özlemine nokta koymak için daha güçlü bir kadro kurması beklenen Yıldırım'ın doğrudan ilk 11'de oynayabilecek 4 yıldız isim alacağı bildirildi.

Transfer yapılacak bölgelerin başında forvet geliyor. Aziz Yıldırım ve ekibinin golcü sorununu çözmek için geniş çaplı bir liste hazırladığı söz konusu isimlerin arasında Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth'un da yer aldığı öğrenildi. Mevcut yönetimin, Sidiki Cherif'i alması nedeniyle büyük eleştiri aldığını savunan Yıldırım'ın aynı hataya düşmek istemediği ifade edildi.

Sarı-lacivertli takımda takviye yapılacak diğer bölge ise kaleci. Ederson ile düşük performansı nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, olası bir satışta hem transfer için kaynak yaratacak olan Aziz Yıldırım yüklü bir maaştan da kurtulacak. Fenerbahçe'de ayrıca Skriniar'ın partneri olarak yıldız bir stoperin yanında, orta sahaya da takviye yapılacağı öğrenildi.

200 MİLYON EURO

Üyelerle yaptığı görüşmelerde kasa kolaylığı sağlamak için 200 milyon euro civarında bir nakit parayla göreve başlayacağını ifade eden Aziz Yıldırım'ın söz konusu paranın büyük bir bölümünü transfere harcayacağı ortaya çıktı.

LİSTE ŞEKİLLENİYOR

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım bir yandan hoca ve oyuncularla görüşme yaparken, yönetim listesini de oluşturuyor. Yıldırım'ın daha önce de vurgu yaptığı gibi hem tecrübeli hem de genç isimleri listesine alacağı öğrenildi.

Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı, Barış Göktürk, Ömer Onan, Batuhan Özdemir ve Hande Tibuk'un listede yer alacağı bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
