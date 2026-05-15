Aziz Yıldırım, 200 milyon Euro'yla geliyor!

Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamasının ardından ara vermeden çalışmalara başlayan Aziz Yıldırım'ın transfer stratejisini de belirlediği öğrenildi. Yeni sezonda şampiyonluk özlemine nokta koymak için daha güçlü bir kadro kurması beklenen Yıldırım'ın doğrudan ilk 11'de oynayabilecek 4 yıldız isim alacağı bildirildi.
Transfer yapılacak bölgelerin başında forvet geliyor. Aziz Yıldırım ve ekibinin golcü sorununu çözmek için geniş çaplı bir liste hazırladığı söz konusu isimlerin arasında Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth'un da yer aldığı öğrenildi. Mevcut yönetimin, Sidiki Cherif'i alması nedeniyle büyük eleştiri aldığını savunan Yıldırım'ın aynı hataya düşmek istemediği ifade edildi.
Sarı-lacivertli takımda takviye yapılacak diğer bölge ise kaleci. Ederson ile düşük performansı nedeniyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, olası bir satışta hem transfer için kaynak yaratacak olan Aziz Yıldırım yüklü bir maaştan da kurtulacak. Fenerbahçe'de ayrıca Skriniar'ın partneri olarak yıldız bir stoperin yanında, orta sahaya da takviye yapılacağı öğrenildi.
200 MİLYON EURO
Üyelerle yaptığı görüşmelerde kasa kolaylığı sağlamak için 200 milyon euro civarında bir nakit parayla göreve başlayacağını ifade eden Aziz Yıldırım'ın söz konusu paranın büyük bir bölümünü transfere harcayacağı ortaya çıktı.
LİSTE ŞEKİLLENİYOR
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım bir yandan hoca ve oyuncularla görüşme yaparken, yönetim listesini de oluşturuyor. Yıldırım'ın daha önce de vurgu yaptığı gibi hem tecrübeli hem de genç isimleri listesine alacağı öğrenildi.
Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı, Barış Göktürk, Ömer Onan, Batuhan Özdemir ve Hande Tibuk'un listede yer alacağı bildirildi.
