15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

İsmail Yüksek'in gözü Avrupa'da

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'in sürpriz bir kararın eşiğinde olduğu iddia edildi.

calendar 15 Mayıs 2026 12:23
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'le ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin milli yıldızının Dünya Kupası dönüşü rotasını Avrupa'ya kırabileceği konuşuluyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İsmail Yüksek, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Bu sezon 46 maçta süre alan 27 yaşındaki futbolcunun Kante ve Guendouzi'nin arkasında yedek oturmak istemediği ifade edildi.

Avrupa'nın radarında olan İsmail Yüksek'in Fransa ve İtalya'dan teklifler aldığı ve Dünya Kupası dönüşünde bu teklifleri değerlendirmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek'in piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
IAB
