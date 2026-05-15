İsmail Yüksek'in gözü Avrupa'da

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'le ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin milli yıldızının Dünya Kupası dönüşü rotasını Avrupa'ya kırabileceği konuşuluyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İsmail Yüksek, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Bu sezon 46 maçta süre alan 27 yaşındaki futbolcunun Kante ve Guendouzi'nin arkasında yedek oturmak istemediği ifade edildi.
Avrupa'nın radarında olan İsmail Yüksek'in Fransa ve İtalya'dan teklifler aldığı ve Dünya Kupası dönüşünde bu teklifleri değerlendirmek istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek'in piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
