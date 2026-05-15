15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Acun Ilıcalı: ''Futbol dünyasına casusluk getirdiler''

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Southampton hakkındaki 'casusluk' iddiasına dair açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Mayıs 2026 13:19 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 13:32
Southampton, Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough'yu geçerek finale yükselmiş ve Hull City'nin rakibi olmuştu. Ancak 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final öncesi 'casusluk' iddiası ortalığı karıştırdı.

İngiltere Futbol Ligi (EFL), Southampton'a dair "casusluk" iddialarına yönelik kararın 19 Mayıs Salı gününe kadar verileceğini doğruladı.

EFL ayrıca, Southampton ile Hull City arasında oynanması planlanan play-off finalinin, duruşmanın sonucuna bağlı olarak ertelenebileceğini duyurdu.

Southampton Kulübü analistinin, play-off yarı final ilk ayağından önceki Middlesbrough antrenmanından gizlice görüntü aldığı iddia edilirken EFL tarafından kural ihlaliyle suçlanan Southampton, rövanş maçında Middlesbrough'yu 2-1 yenerek final bileti almıştı.

Konuya ilişkin Acun Ilıcalı, talkSPORT'a şu açıklamalarda bulundu:

''Ne karar verileceğini bilmiyorum. Konuyla ilgili soruşturma devam ettiği için herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz. Şu an için yorum yapmamam daha doğru.''

BİR TAKIM HULL'A CASUSULUK YAPSA NE HİSSEDERSİN?

''Çok sinirlenirdim. Her şey tamamen doğruysa ve hiçbir şüphe yoksa, çok sinirlenirdim. Ve şu soruyu sormak isterim: Bu daha önce kaç kez oldu? Her şey bu kadar sağlam temellere dayanıyorsa, elbette çok ama çok kızarım. İnsanların neden böyle şeyler yaptığını anlamıyorum.

Hayatım boyunca hep adalet için çalıştım. Ama hayatta sizi şaşırtan birçok şey görüyorsunuz ve bu konuda ben de şaşırdım. Southampton'ın sahiplerini tanıyorum. İyi insanlar ve bunun onlarla hiçbir ilgisi olmadığına eminim. Ama teknik tarafta kimlerin yer aldığını bilmiyorum. Kimler yer alıyorsa, bence bu hafta futbol dünyasına kötülük getirdiler.''

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
