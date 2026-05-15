Stephen Curry'nin kayınbiraderi Damion Lee basketbolu bıraktı

NBA şampiyonu Damion Lee, 33 yaşında profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.



Eski NBA guardı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullandı:



"Zorluklar ve geri dönüşlerle dolu bir hikâye! Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum ama her şey için minnettarım."



"Son 15 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti ama bu oyunun bana kattıkları için minnettarım ve umarım bir gün ben de bunu başkalarına aktarabilirim."



Lee, NBA kariyerinde Golden State Warriors, Atlanta Hawks ve Phoenix Suns formaları giydi.



Stephen Curry'nin kayınbiraderi olan Damion Lee, Warriors'ın 2022 şampiyon kadrosunda da yer almıştı.



NBA kariyerindeki toplam 315 maçta Lee, maç başına 7.8 sayı, 3.2 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı.



