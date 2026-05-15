15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Stephen Curry'nin kayınbiraderi Damion Lee basketbolu bıraktı

NBA şampiyonu Damion Lee, 33 yaşında profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

calendar 15 Mayıs 2026 14:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Stephen Curry'nin kayınbiraderi Damion Lee basketbolu bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA şampiyonu Damion Lee, 33 yaşında profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Eski NBA guardı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullandı:

"Zorluklar ve geri dönüşlerle dolu bir hikâye! Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum ama her şey için minnettarım."

"Son 15 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti ama bu oyunun bana kattıkları için minnettarım ve umarım bir gün ben de bunu başkalarına aktarabilirim."

Lee, NBA kariyerinde Golden State Warriors, Atlanta Hawks ve Phoenix Suns formaları giydi.

Stephen Curry'nin kayınbiraderi olan Damion Lee, Warriors'ın 2022 şampiyon kadrosunda da yer almıştı.

NBA kariyerindeki toplam 315 maçta Lee, maç başına 7.8 sayı, 3.2 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.