Derya Yannier: 'Başkan değişecek dedim, oyuncular çok şaşırdı'

Fenerbahçe Beko'nun genel menajeri Derya Yannier, EuroLeague Final Four'u öncesinde açıklamalarda bulundu.



Sözlerine Anadolu Efes kondisyoneri Serhat Güneş'e geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Yannier, sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyledi:



"Öncelikle kısa bir konuya değineceğim, biliyorsunuz Anadolu Efes kondisyoneri Serhat Güneş bir sağlık sorunu geçirmişti. Buradan ona en iyi dileklerimi iletiyorum, sağlık her şeyden önemli. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur."



Fenerbahçe'nin son yıllardaki EuroLeague istikrarına dikkat çeken Yannier, sarı-lacivertli kulübün Avrupa basketbolunda önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı:



"Yine bir Final Four basın toplantısında beraberiz, üç sene üst üste oldu. Son 11 senede sekizinci kez Final Four'dayız. Bu Fenerbahçe'nin basketbolda Türkiye'ye öncülük yaptığının kanıtı. Bu bakımdan çok mutlu ve gururluyuz, tüm ekibe teşekkür ediyorum."



Final Four başarısının sıradanlaştırılmaması gerektiğini belirten Yannier, yoğun takvim nedeniyle bu sezonun daha da zor geçtiğini ifade etti:



"Tek dileğim ve isteğim bunun normalleşmemesi. Bunun ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz, bu sene özelinde 20 takım ve çok talepkar bir takvim vardı. Dolayısıyla daha da zordu. Bu serüvenin sonunda burada olabilmek çok önemli olmalı."



Yurtdışında başarılarının büyük takdir gördüğünü söyleyen deneyimli yönetici, aynı değerin Türkiye'de de verilmesini istedi:



"Bunun yurtdışındaki yansıması çok pozitif, umarım ülkede de bunun değeri anlaşılıyordur. Haftaya Final Four'da olacağız ve her sene olduğu gibi kupayı kazanmaya çalışacağız. Umarım yeniden müzemize bir kupa daha ekleriz."



Kulüpte yaşanan yönetim değişikliklerine de değinen Yannier, oyuncuların bu duruma şaşırdığını anlattı:



"Elbette bu kadar yönetim ve başkan değişikliği, hiçbir organizasyon için olağan bir durum değil. Daha bu senenin başında seçim olduğu zaman benim bu durumu takıma anlatmam gerekiyordu. Soyunma odasında toplandık, orada 'başkan değişecek' dediğimde tüm oyuncular bir anda suratıma garip bir ifadeyle baktı."



Yönetimin kendilerine sağladığı çalışma ortamının önemini vurgulayan Yannier, mevcut yapının korunmasını umduğunu söyledi:



"Benim açımdan başkanın, yönetim kurulunun ve şube sorumlusunun desteği ve bize rahat bir çalışma alanı sağlaması en kritik şey. Geçen yıl yönetim değiştiği zaman hem başkanımız hem de şubeyle ilgilenen yöneticilerimiz aynı rahatlığı bize sağlamaya devam ettiler. Umarım bu sağlıklı ortamı önümüzdeki dönemde de sürdürebiliriz."



Bütçe konusuna da değinen Yannier, başarı için asıl belirleyici unsurun takım kimyası olduğunu söyledi:



"Tabii ki 'bütçe önemsiz' dersek çok doğru bir şey söylemiş olmayız. Sporun her alanında bütçe önemli bir faktör. Ancak örneklerden de görebileceğimiz üzere her şey demek değil."



Oyuncu seçiminde insan faktörünün kritik olduğunu belirten Yannier, şu ifadeleri kullandı:



"Zaten bütçe her şey olsa para harcayan bir takım, sadece oyuncuların önceki sezon performanslarına bakıp transferleri yapar, kadroyu kurar ve her zaman başarılı olurdu. Sporun ve yaptığımız işin güzelliği bu, bu işin içinde çok ciddi bir insan faktörü var."



Soyunma odası uyumunun önemine dikkat çeken Fenerbahçe yöneticisi, sezon içinde yaşanan süreçlerin doğru yönetilmesi gerektiğini ifade etti:



"Sonuçta farklı kişilikleri bir araya getiriyorsunuz. Soyunma odasında hem acı hem tatlı duyguları yaşayacak insanları bir araya getiriyorsunuz. Dolayısıyla oluşabilecek reaksiyonları öngörmeniz gerekiyor."



Başarının net bir formülü olmadığını söyleyen Yannier, esnek çözümler üretmenin önemini vurguladı:



"Bana hep bunun tarifini soruyorlar, bunun bir tarifi yok. İşin güzelliği burada çünkü önünüze hep farklı sorunlar çıkıyor. Bu sorunlara esnek şekilde çözüm üretmeniz gerekiyor. Bence işin en kritik noktası bu."



Yannier son olarak takım karakterine dikkat çekti:



"Tabii ki bütçe de önemli ama asıl önemlisi, doğru kimyayı yakalamak ve kazanacak karakterleri bir araya getirmek."



