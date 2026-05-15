Melih Mahmutoğlu: 'Çok şey söylemek istiyorum ama...'

Son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun kaptanlarından Malih Mahmutoğlu'nun Final Four öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.



İşte Melih'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



"Medya günleri bazen oyuncular için sıkıcı geçebilir ama Final Four'a kaldıktan sonra burada olmak bizim için çok keyifli ve gurur verici. Büyük bir başarıya imza attık ama tabii ki henüz işimiz bitmedi. Final Four'a gidip kupayı da kazanmak istiyoruz.



En önemlisi buradan en hazır şekilde oraya gidip Olympiakos'a karşı iyi bir oyunla finale kalmak ve tekrar buraya kupayla dönmek.



"KUPAYI ALIRSAK MELLI KALDIRACAK"



"Biz kupayı alalım da, kaldıracak olan kişi şu anda yanımda oturuyor [Nicolo Melli]. Önemli olan oradan kupayla dönmek. Tabii ki çok güzel bir atmosfer olacaktır. Çok fazla taraftarımızın geleceğini, bilet talebinin çok olduğunu biliyorum. Ama dediğim gibi bizim düşüncemiz sadece saha içinde. Sahaya odaklanarak inşallah ülkemize bir kupa daha kazandıracağız."



"HEDEF HER ZAMAN KUPA"



"Fenerbahçe'nin olduğu yerde hedef her zaman kupa. Bu başarının bazen sıradanlaştırılmaya çalıştığını görüyorum. Ama kazanılan başarılar ortada, taraftarımızın bize verdiği destek ortada. Bu kulüp, bu takım uzun sürelerdir kimsenin başaramadığıı şeyleri başarıyor. Yöneticilerimiz her zaman bize çok inandı hem geçmişteki hem de şu andakiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü burayı her zaman en iyi şekilde tuttular, bundan sonra umarım bunun da devamı gelecektir."



"ÇOK ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"



"Kendi medyamızdan amatör branşlarla alakalı yapılan saçma yorumları okuyorum. Çok şey söylemek istemiyorum, her şey ortada." (Basın toplantısının yapıldığı basketbol müzesindeki kupaları göstererek)



