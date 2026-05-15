15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Melih Mahmutoğlu: "Çok şey söylemek istiyorum ama..."

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko'nun Final Four medya gününde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Mayıs 2026 15:39
Son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun kaptanlarından Malih Mahmutoğlu'nun Final Four öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İşte Melih'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Medya günleri bazen oyuncular için sıkıcı geçebilir ama Final Four'a kaldıktan sonra burada olmak bizim için çok keyifli ve gurur verici. Büyük bir başarıya imza attık ama tabii ki henüz işimiz bitmedi. Final Four'a gidip kupayı da kazanmak istiyoruz.

En önemlisi buradan en hazır şekilde oraya gidip Olympiakos'a karşı iyi bir oyunla finale kalmak ve tekrar buraya kupayla dönmek.

"KUPAYI ALIRSAK MELLI KALDIRACAK"

"Biz kupayı alalım da, kaldıracak olan kişi şu anda yanımda oturuyor [Nicolo Melli]. Önemli olan oradan kupayla dönmek. Tabii ki çok güzel bir atmosfer olacaktır. Çok fazla taraftarımızın geleceğini, bilet talebinin çok olduğunu biliyorum. Ama dediğim gibi bizim düşüncemiz sadece saha içinde. Sahaya odaklanarak inşallah ülkemize bir kupa daha kazandıracağız."

"HEDEF HER ZAMAN KUPA"

"Fenerbahçe'nin olduğu yerde hedef her zaman kupa. Bu başarının bazen sıradanlaştırılmaya çalıştığını görüyorum. Ama kazanılan başarılar ortada, taraftarımızın bize verdiği destek ortada. Bu kulüp, bu takım uzun sürelerdir kimsenin başaramadığıı şeyleri başarıyor. Yöneticilerimiz her zaman bize çok inandı hem geçmişteki hem de şu andakiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü burayı her zaman en iyi şekilde tuttular, bundan sonra umarım bunun da devamı gelecektir."

"ÇOK ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

"Kendi medyamızdan amatör branşlarla alakalı yapılan saçma yorumları okuyorum. Çok şey söylemek istemiyorum, her şey ortada." (Basın toplantısının yapıldığı basketbol müzesindeki kupaları göstererek)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
