Milli yüzücü Meriç Uygun'dan uluslararası başarı

Akfen İnşaat'ın 'Team Akfen İnşaat' projesi kapsamında desteklediği milli yüzücü Meriç Uygun, Yunanistan'da düzenlenen elde ettiği derecelerle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. 12 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun yer aldığı organizasyonda yarışan genç sporcu, 200 metre kurbağalama kategorisinde ikincilik, 200 metre karışık kategorisinde ise üçüncülük elde ederek turnuvayı iki madalyayla tamamladı.



Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Swim Open 2026'da dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce sporcuyla aynı kulvarda mücadele eden Uygun, 200 metre kurbağalama kategorisinde ikincilik, 200 metre karışık kategorisinde ise üçüncülük elde ederek organizasyonu iki madalyayla tamamladı.



Akfen İnşaat'ın, genç milli sporcuların gelişimlerine katkı sunmak ve spora yönelik sosyal sorumluluk yaklaşımını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Team Akfen İnşaat' projesiyle Türk sporunun geleceğine destek vermeyi sürdüreceği bildirildi.



