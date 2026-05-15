15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Milli yüzücü Meriç Uygun'dan uluslararası başarı

Milli yüzücü Meriç Uygun, Yunanistan'dan çifte madalya ile birlikte dönüyor.

calendar 15 Mayıs 2026 16:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Akfen İnşaat'ın 'Team Akfen İnşaat' projesi kapsamında desteklediği milli yüzücü Meriç Uygun, Yunanistan'da düzenlenen elde ettiği derecelerle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. 12 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun yer aldığı organizasyonda yarışan genç sporcu, 200 metre kurbağalama kategorisinde ikincilik, 200 metre karışık kategorisinde ise üçüncülük elde ederek turnuvayı iki madalyayla tamamladı.

Akfen İnşaat'ın genç milli sporcuların uluslararası arenadaki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği 'Team Akfen İnşaat' projesinde yer alan Milli Yüzücü Meriç Uygun, uluslararası arenada başarı elde etti.

Yunanistan'da düzenlenen Acropolis Swim Open 2026'da dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce sporcuyla aynı kulvarda mücadele eden Uygun, 200 metre kurbağalama kategorisinde ikincilik, 200 metre karışık kategorisinde ise üçüncülük elde ederek organizasyonu iki madalyayla tamamladı.

Akfen İnşaat'ın, genç milli sporcuların gelişimlerine katkı sunmak ve spora yönelik sosyal sorumluluk yaklaşımını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Team Akfen İnşaat' projesiyle Türk sporunun geleceğine destek vermeyi sürdüreceği bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
