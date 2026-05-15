Keegan Murray sol ayak bileğinden ameliyat oldu

Sacramento Kings forveti Keegan Murray, salı günü sol ayak bileğinden operasyon geçirdi.



Sacramento Kings tarafından yapılan açıklamada ameliyatın, Murray'nin ayak bileğindeki serbest kemik parçalarını temizlemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Oyuncunun altı ila sekiz hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.



Geride kalan sezon Murray için büyük ölçüde kayıp geçti. Dördüncü yılındaki genç forvet, önce sol başparmağındaki bağ yırtığı ardından da tekrarlayan sol ayak bileği burkulmaları nedeniyle yalnızca 23 maçta forma giyebildi.



Murray son maçına 25 Şubat tarihinde çıkmış, kısa süre sonra ayak bileği problemleri nedeniyle sezonu kapattığı açıklanmıştı.



Önümüzdeki sezon Murray, geçtiğimiz yaz Sacramento ile imzaladığı 5 yıl 140 milyon dolarlık kontrat uzatmasının ilk yılına başlayacak.



Kings organizasyonu ise sakatlıklarla geçen sezona rağmen Murray'yi hâlâ geleceğin temel parçalarından biri olarak görüyor.



