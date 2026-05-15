15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Keegan Murray sol ayak bileğinden ameliyat oldu

Sacramento Kings forveti Keegan Murray, salı günü sol ayak bileğinden operasyon geçirdi.

calendar 15 Mayıs 2026 14:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Sacramento Kings tarafından yapılan açıklamada ameliyatın, Murray'nin ayak bileğindeki serbest kemik parçalarını temizlemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Oyuncunun altı ila sekiz hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

Geride kalan sezon Murray için büyük ölçüde kayıp geçti. Dördüncü yılındaki genç forvet, önce sol başparmağındaki bağ yırtığı ardından da tekrarlayan sol ayak bileği burkulmaları nedeniyle yalnızca 23 maçta forma giyebildi.

Murray son maçına 25 Şubat tarihinde çıkmış, kısa süre sonra ayak bileği problemleri nedeniyle sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Önümüzdeki sezon Murray, geçtiğimiz yaz Sacramento ile imzaladığı 5 yıl 140 milyon dolarlık kontrat uzatmasının ilk yılına başlayacak.

Kings organizasyonu ise sakatlıklarla geçen sezona rağmen Murray'yi hâlâ geleceğin temel parçalarından biri olarak görüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
