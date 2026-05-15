Terry Stotts ve Jerry Stackhouse, koçluk piyasasına giriyor

Golden State Warriors, teknik ekibindeki en önemli iki yardımcı antrenörü kaybetmeye hazırlanıyor.



ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Terry Stotts ve Jerry Stackhouse, sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte organizasyondan ayrılıyor.



Haberde her iki ismin de bu yaz dönemi başantrenörlük fırsatlarını değerlendirmek istediği belirtildi.



Stotts ve Stackhouse, Steve Kerr yönetimindeki Warriors teknik ekibinde ikinci sezonlarını tamamlamıştı.



Yaklaşık otuz yıllık koçluk kariyerine sahip olan Terry Stotts, özellikle Portland Trail Blazers ile geçirdiği dokuz sezonluk başantrenörlük dönemiyle tanınıyor.



Eski NBA yıldızı Jerry Stackhouse ise Warriors'a katılmadan önce beş sezon boyunca Vanderbilt University basketbol takımının başantrenörlüğünü yapmıştı.



Öte yandan eski New Orleans Pelicans koçu Willie Green, Warriors'ın yeni başyardımcı antrenörü adayları arasında gösteriliyor. Green, NBA koçluk kariyerine 2016 yılında Warriors bünyesinde başlamış ve Steve Kerr'in ekibinde üç sezon görev yapmıştı.



