15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Terry Stotts ve Jerry Stackhouse, koçluk piyasasına giriyor

Golden State Warriors, teknik ekibindeki en önemli iki yardımcı antrenörü kaybetmeye hazırlanıyor.

15 Mayıs 2026 14:26
ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Terry Stotts ve Jerry Stackhouse, sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte organizasyondan ayrılıyor.

Haberde her iki ismin de bu yaz dönemi başantrenörlük fırsatlarını değerlendirmek istediği belirtildi.

Stotts ve Stackhouse, Steve Kerr yönetimindeki Warriors teknik ekibinde ikinci sezonlarını tamamlamıştı.

Yaklaşık otuz yıllık koçluk kariyerine sahip olan Terry Stotts, özellikle Portland Trail Blazers ile geçirdiği dokuz sezonluk başantrenörlük dönemiyle tanınıyor.

Eski NBA yıldızı Jerry Stackhouse ise Warriors'a katılmadan önce beş sezon boyunca Vanderbilt University basketbol takımının başantrenörlüğünü yapmıştı.

Öte yandan eski New Orleans Pelicans koçu Willie Green, Warriors'ın yeni başyardımcı antrenörü adayları arasında gösteriliyor. Green, NBA koçluk kariyerine 2016 yılında Warriors bünyesinde başlamış ve Steve Kerr'in ekibinde üç sezon görev yapmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
