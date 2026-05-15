15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Fred için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Fred için resmi teklifler geldiği ortaya çıktı.

calendar 15 Mayıs 2026 14:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'e sürpriz talipler çıktı.

TRT Spor'un haberine göre; deneyimli orta saha oyuncusu için Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Katar ve Brezilya'dan resmi teklifler geldi.

Sarı-lacivertli ekipte performansıyla takımın en önemli isimlerinden biri olan Fred'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı yeni yönetimin vereceği belirtildi. Yönetim değişiminin ardından eni gelecek teknik heyetin raporu doğrultusunda Fred'in takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
