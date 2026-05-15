Canlı izle: Galatasaray şampiyonluk kutlaması | GS kupa töreni hangi kanalda, şifresiz mi?

Formasını giyip ekran karşısına geçen, kalbi takımıyla atan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, tüm Türkiye'yi sarı kırmızıya boyayacak o görsel şölen ekranlara nasıl yansıyacak?

Kısa, net ve hemen kumandalarınıza sarılmanızı sağlayacak o sarsıcı yayın bilgisi: Galatasaray'ın RAMS Park'ta düzenleyeceği bu devasa şampiyonluk kutlaması, tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi kulübün resmi yayın organları ve yayıncı kuruluş üzerinden tüm dünyaya canlı ve kesintisiz olarak aktarılacak!

Eğer bu muazzam töreni şifresiz ve HD kalitesinde, doğrudan kulübün kendi kameralarından izlemek istiyorsanız, en garanti adresiniz Galatasaray'ın resmi YouTube kanalı (GS TV YouTube) olacak. Kulüp yönetimi, stadyum kapılarının açıldığı ilk andan itibaren dron çekimleri, saha içi röportajlar ve tüm sahne performanslarını kendi dijital platformları üzerinden anbean canlı olarak taraftarıyla buluşturacak. Bunun yanı sıra, Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşu olan beIN Sports ekranları da kupa seremonisini ve kutlamaların en kritik anlarını canlı yayınla televizyon ekranlarına taşıyacak.

O devasa kupa törenini kaçırmamak için alarmlarınızı kuracağınız saat elbette kulübün sembolik kuruluş yılı olan 19.05! Yayınlar tam bu saatte zirveye ulaşacak ve stadyumda adeta bir yıldızlar geçidi yaşanacak. Ekran başındaki taraftarlar; Simge Sağın'ın o dillere pelesenk olan "Aşkın Olayım" performansını canlı olarak izleyecek, futbolcuların tek tek kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkış anlarına şahitlik edecek ve gecenin sonunda o görkemli Süper Lig kupasının takım kaptanlarının ellerinde havaya kalkışıyla birlikte ekran başında gözyaşlarına boğulacak.

Şimdi milyonlarca sarı-kırmızılı yürek, televizyonlarının, bilgisayarlarının ve akıllı telefonlarının başında RAMS Park'tan gelecek o ilk canlı yayın görüntüsüne kilitlenmiş durumda. Şampiyonluk şarkılarına eşlik etmek için sesinizi hazırlayın!