Haber Tarihi: 15 Mayıs 2026 14:24 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 14:24

Canlı izle: Galatasaray şampiyonluk kutlaması | GS kupa töreni hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'in 2026 sezonunda fırtınalar estirerek Antalyaspor karşısında aldığı zaferle şampiyonluğunu ilan eden Aslan, o devasa kupayı havaya kaldırmak için nihayet sahaya iniyor! Milyonlarca sarı-kırmızılı taraftarın RAMS Park'ta tribünleri tıklım tıklım dolduracağı bu tarihi anlara evinden, işinden veya yollardan tanıklık etmek isteyenler arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla deprem yaratıyor. Sabahtan bu yana "Canlı izle: Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda, kupa töreni şifresiz mi yayınlanacak, YouTube canlı yayını var mı?" sorguları spor sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte o eşsiz ışık şovlarına, konserlere ve gözyaşlarına sahne olacak kutlamayı kesintisiz izlemenizi sağlayacak sarsıcı yayın detayları!

Canlı izle: Galatasaray şampiyonluk kutlaması | GS kupa töreni hangi kanalda, şifresiz mi?
Abone Ol
Formasını giyip ekran karşısına geçen, kalbi takımıyla atan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, tüm Türkiye'yi sarı kırmızıya boyayacak o görsel şölen ekranlara nasıl yansıyacak?
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kısa, net ve hemen kumandalarınıza sarılmanızı sağlayacak o sarsıcı yayın bilgisi: Galatasaray'ın RAMS Park'ta düzenleyeceği bu devasa şampiyonluk kutlaması, tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi kulübün resmi yayın organları ve yayıncı kuruluş üzerinden tüm dünyaya canlı ve kesintisiz olarak aktarılacak!

Eğer bu muazzam töreni şifresiz ve HD kalitesinde, doğrudan kulübün kendi kameralarından izlemek istiyorsanız, en garanti adresiniz Galatasaray'ın resmi YouTube kanalı (GS TV YouTube) olacak. Kulüp yönetimi, stadyum kapılarının açıldığı ilk andan itibaren dron çekimleri, saha içi röportajlar ve tüm sahne performanslarını kendi dijital platformları üzerinden anbean canlı olarak taraftarıyla buluşturacak. Bunun yanı sıra, Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşu olan beIN Sports ekranları da kupa seremonisini ve kutlamaların en kritik anlarını canlı yayınla televizyon ekranlarına taşıyacak.

TÖREN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, EKRANLARDA NELER OLACAK?
O devasa kupa törenini kaçırmamak için alarmlarınızı kuracağınız saat elbette kulübün sembolik kuruluş yılı olan 19.05! Yayınlar tam bu saatte zirveye ulaşacak ve stadyumda adeta bir yıldızlar geçidi yaşanacak. Ekran başındaki taraftarlar; Simge Sağın'ın o dillere pelesenk olan "Aşkın Olayım" performansını canlı olarak izleyecek, futbolcuların tek tek kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkış anlarına şahitlik edecek ve gecenin sonunda o görkemli Süper Lig kupasının takım kaptanlarının ellerinde havaya kalkışıyla birlikte ekran başında gözyaşlarına boğulacak.

Şimdi milyonlarca sarı-kırmızılı yürek, televizyonlarının, bilgisayarlarının ve akıllı telefonlarının başında RAMS Park'tan gelecek o ilk canlı yayın görüntüsüne kilitlenmiş durumda. Şampiyonluk şarkılarına eşlik etmek için sesinizi hazırlayın!

Diğer Haberler

Canlı izle: Galatasaray şampiyonluk kutlaması | GS kupa töreni hangi kanalda, şifresiz mi? Gündem Canlı izle: Galatasaray şampiyonluk kutlaması | GS kupa töreni hangi kanalda, şifresiz mi?
Fred için Fenerbahçe'ye resmi teklif! Fenerbahçe Fred için Fenerbahçe'ye resmi teklif!
Bernardo Silva: 'Dünya Kupası'ndan önce transfer olmak istiyorum' Manchester City Bernardo Silva: "Dünya Kupası'ndan önce transfer olmak istiyorum"
Fenerbahçe'de Livakovic'in bonservis bedeli belli oldu! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Livakovic'in bonservis bedeli belli oldu!
İspanya'da nefes kesen yarış: Kümede kalma! La Liga İspanya'da nefes kesen yarış: Kümede kalma!
PFDK'dan Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı Futbol PFDK'dan Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı
Bilal Erdoğan AA Spor'a konuşacak Futbol Bilal Erdoğan AA Spor'a konuşacak
Acun Ilıcalı: ''Futbol dünyasına casusluk getirdiler'' Hull City Acun Ilıcalı: ''Futbol dünyasına casusluk getirdiler''
2026 Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Gündem 2026 Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den yılın bombası: Paul Onuachu
2
Göztepe, Galatasaray'dan istedi!
3
Roland Sallai, Unai Emery'nin radarında
4
Beşiktaş, Trabzonspor'un Muçi için teklifini kabul etmedi!
5
Şok gelişme! Klopp, başkan adayı ile görüştü
6
Aziz Yıldırım, 200 milyon Euro'yla geliyor!
7
Fenerbahçe'de maaş krizi; limit sınırda...

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.