15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Jose Mourinho'dan Benfica ve Real Madrid açıklaması!

Benfica ve Real Madrid arasında hakkında birçok haber çıkan Jose Mourinho, basın mensuplarına konuştu.

calendar 15 Mayıs 2026 15:22 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 15:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den sonra Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun geleceği merakla bekleniyor.

63 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Benfica'da göreve devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken; önemli açıklamalar yaptı.

"BENFICA TEKLİF YAPTI AMA..."

Jose Mourinho yaptığı açıklamada "Benfica'nın teklifini çarşamba günü aldım. Menajerime verildi ancak onu görmek, bilmek veya analiz etmek istemedim; bunu ancak pazar gününden sonra yapacağım." dedi.

Benfica ile ilgili sözlerine devam eden Jose Mourinho "Benfica benden, herhangi bir teknik direktörden, oyuncudan veya başkandan çok daha büyük." ifadelerini kullandı.

"REAL MADRİD'DEN TEKLİF GELMEDİ!"

Öte yandan Real Madrid sorusunu da yanıtlayan Jose Mourinho "Menajerim bana Real Madrid'den bir teklif geldiğini söylemedi." dedi.

Alvaro Arbeloa'nın Real Madrid'in başında zor bir dönem geçirdiğinin hatırlatılması üzerine Mourinho "Beni üzüyor. Oyuncum olduğu dönemde bana canını ve ruhunu veren insanlardan biri ve Real Madrid'de antrenör olduğunda bu bağ hep devam etti. Tabii ki antrenör olduğu için işlerin iyi gitmesini daha da çok istiyorum ama antrenörlük hayatı böyle. Eski oyuncularımla şakalaşırım ve onlara hep 'Birkaç yıl bekleyin, kaç tane beyaz saçınız çıkacak görün' derim. O zaman oyuncu olmanın, antrenör olmaktan daha kolay olduğunu anlarlar. Kazandığı şeylerden dolayı mutluyum." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
