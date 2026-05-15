15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

İtalyan voleybolcu Giannelli'den Efe Mandıracı'ya övgü

İtalyan voleybolcu Giannelli'den milli oyuncu Efe Mandıracı'ya övgüler yağdırdı.

calendar 15 Mayıs 2026 15:54
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde kupanın son sahibi İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia'nın pasörü Simone Giannelli, kariyerini İtalya liginde sürdüren milli voleybolcu Efe Mandıracı'dan övgüyle bahsetti.

Perugia'nın yanı sıra son 2 dünya şampiyonasını kazanan İtalya Milli Voleybol Takımı'nın da kaptanlığını yapan Giannelli, açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en önemli kupasını kariyerinde ilk kez kaldıran Giannelli, "Şampiyonlar Ligi'ni bir kez kazanmak çok zor. Üst üste kazanmak daha da zor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dörtlü finale PGE Projekt Varşova karşısında başlayacağız. Çok güçlü bir takım. Polonya liginde oldukça iyi bir performans sergilediler. Finale yükselmek için en iyi oyunumuzu sergilemek zorundayız." diye konuştu.

2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin en değerli oyuncusu seçilen Giannelli, diğer yarı finalistler Ziraat Bankkart ve Aluron CMC Warta Zawiercie'ye ilişkin de "İki harika takım. İkisi de ülkelerinde lig şampiyonu oldu. Ziraat Bankkart bu sezon 3 kupa kazandı. Dünyanın en iyi takımları arasında yer alıyor. Onlar arasındaki yarı final de çok zor olacak." ifadelerini kullandı.

''EFE MANDIRACI HARİKA BİR FUTBOLCU''

Giannelli, 2025-26 sezonunda Gas Sales Bluenergy Piacenza formasıyla İtalya liginde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Efe Mandıracı hakkında şunları kaydetti:

"Türk kulüpleri ve milli takımına karşı birçok maç oynadım. Bundan dolayı Türk oyuncuları biliyorum. Efe Mandıracı harika bir voleybolcu. Bu yıl müthiş oynadı. Maalesef İtalya ligindeki yarı final serisinde sakatlığı nedeniyle bize karşı oynayamadı. Sanırım omzunda bir sorun vardı. Bize karşı çok süre alamaması voleybol için üzücü çünkü dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ayrıca daha çok genç. Muhteşem bir kariyerinin olacağına inanıyorum."

Kariyeri boyunca İtalya dışında bir kulüpte oynamadığı hatırlatılan 29 yaşındaki pasör, "Başka bir ligde oynamayı hiç düşündün mü? Mesela Türkiye ligi?" sorusunun yöneltilmesi üzerine "Asla asla dememek gerek. Elbette başka bir kültürü, ülkeyi, yaklaşımı öğrenmeye çalışmak inanılmaz olur. Gelecekte belki de olur." yorumunu yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
IAB
