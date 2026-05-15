15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Sporting, Rodrigo Zalazar'ı transfer etti!

Portekiz Ligi'nde yeni sezon için önemli bir transfer gerçekleşti! Sporting, Braga'dan Rodrigo Zalazar'ı kadrosuna kattı.

calendar 15 Mayıs 2026 15:36 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 16:23
Haber: Sporx.com dış haberler
Portekiz'in önde gelen ekiplerinden Sporting, Braga forması giyen Rodrigo Zalazar transferini resmen açıkladı.

Yeşil-beyazlı ekip, 26 yaşındaki Uruguaylı 10 numara için Braga'ya 30 milyon Euro bonservis ödeyecek. Sporting ayrıca yıldız oyuncunun sözleşmesine 80 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koydu.

Geride kalan sezonda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Rodrigo Zalazar, Braga formasıyla çıktığı 47 maçta 23 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Teknik kapasitesi, uzaktan şutları ve hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan Uruguaylı futbolcunun Sporting orta sahasında kilit rol üstlenmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
