15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

71'inci Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları pazar Veliefendi'de

71'inci Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları pazar günü Veliefendi'de koşulacak.

calendar 15 Mayıs 2026 15:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
71'inci Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları pazar Veliefendi'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yılın ilk klasik koşuları olan 3 yaşlı İngilizlere mahsus Dişi Tay Deneme Koşusu ve Erkek Tay Deneme Koşusu, 17 Mayıs Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek.

100'üncü Gazi Koşusu'na giden yolda en önemli duraklardan birisi olan Tay Denemeler bu yıl 71'inci kez gerçekleştirilecek. 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 17 Mayıs Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda güçlerini sınamak ve Triple Crown'ın (Üçlü Taç) ilk ayağını kazanmak için piste çıkacak. Bu koşulardan birini kazanan tay, yıl içinde Gazi ve Ankara Koşularından da galibiyetle ayrılırsa Triple Crown yapmış olacak.

3 yaşlı dişi İngiliz tayları için sezonun en kritik sınavlarından bir tanesini teşkil eden Dişi Tay Deneme Koşusu, bu yıl 71'inci kez 17 Mayıs Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 1600 metre mesafe üzerinden çim pistte gerçekleştirilecek. 71'inci Dişi Tay Deneme Koşusu'nda 12 safkan mücadele edecek.

17 Mayıs Pazar günü İstanbul programında koşulacak bir diğer klasik yarış ise Erkek Tay Deneme Koşusu olacak. 100'üncü Gazi Koşusu öncesinde 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının güçlerini sınayacağı yarış, 1600 metre mesafe üzerinden çim pistte gerçekleştirilecek. 71'inci Erkek Tay Deneme Koşusu'nda 11 tay yarışacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.