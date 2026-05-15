15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Fenerbahçe'de Livakovic'in bonservis bedeli belli oldu!

Dominik Livakovic, Fenerbahçe yönetimi ile geleceğini görüşmek için İstanbul'a gelecek.

calendar 15 Mayıs 2026 13:51
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya, sonrasında ise Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic'in geleceği için yönetimle görüşeceği öğrenildi.

Kiralık olarak Dinamo Zagreb'de forma giyen kaleci Livakovic kariyerine bu kulüpte devam etmek istiyor. Hırvat kaleci, geleceğine dair görüşmeler için İstanbul'a gelecek ve burada kulüp yetkilileriyle görüşecek.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Dinamo Zagreb de tecrübeli file bekçisini kadroda tutmak istese de yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Sarı-lacivertlilerin ise Livakovic için 5 milyon euro civarında bir bonservise bırakmaya hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Zagreb'den aldığı Livakovic gözden düşünce önce Girona'ya, ardından da Dinamo Zagreb'e kiralık olarak göndermişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
