Fenerbahçe'de Livakovic'in bonservis bedeli belli oldu!

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya, sonrasında ise Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic'in geleceği için yönetimle görüşeceği öğrenildi.
Kiralık olarak Dinamo Zagreb'de forma giyen kaleci Livakovic kariyerine bu kulüpte devam etmek istiyor. Hırvat kaleci, geleceğine dair görüşmeler için İstanbul'a gelecek ve burada kulüp yetkilileriyle görüşecek.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Dinamo Zagreb de tecrübeli file bekçisini kadroda tutmak istese de yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Sarı-lacivertlilerin ise Livakovic için 5 milyon euro civarında bir bonservise bırakmaya hazır olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Zagreb'den aldığı Livakovic gözden düşünce önce Girona'ya, ardından da Dinamo Zagreb'e kiralık olarak göndermişti.
