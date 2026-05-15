Adam Silver'dan tanking karşıtı yeni draft sistemi açıklaması

NBA başkanı Adam Silver, NBA'in takımların bilerek maç kaybetmesini engellemeyi amaçlayan yeni draft piyangosu reformunu Mayıs ayı sonunda takım sahiplerine sunacağını açıkladı.



Silver'ın açıkladığı sistem, "flat odds" olarak tanımlanan eşitlenmiş ihtimaller modeline dayanıyor ve ligin en kötü derecesine sahip olmanın avantajını azaltmayı hedefliyor.



Stephen A. Smith'in radyo programına katılan Silver şu ifadeleri kullandı:



"Esasen tamamladığımız ve Mayıs sonunda takım sahiplerine sunacağımız bir teklifimiz var. Amaç, eşit ihtimallere dayalı bir sistem oluşturarak kötü olmanın özel bir avantaj yaratmamasını sağlamak."



Önerilen sistem daha önce ESPN'in "3-2-1 sistemi" olarak duyurduğu modele dayanıyor. Buna göre ligin en kötü üç takımının draft piyangosundaki şansı, dördüncü ile onuncu sıralar arasındaki takımlardan daha düşük olacak.



Silver bu sistemi "draft relegation" olarak tanımladı.



"Ligin en kötü üç takımından biriyseniz, playoff dışında kalan ama daha yukarı sıralardaki takımlardan daha kötü kura ihtimaline sahip olacaksınız. Sistem üzerinde hâlâ bazı ince ayarlar yapıyoruz."



Yeni reform ayrıca ligin kasıtlı mağlubiyet stratejileri uygulayan takımlara karşı daha sert yaptırımlar uygulamasının önünü açacak.



NBA, sezon içerisinde Utah Jazz'e lige zarar veren davranışlar nedeniyle 500 bin dolar ceza vermişti. Silver, gelecekte cezaların çok daha ağır olabileceğini söyledi:



"Takımlar bunun yalnızca finansal bir ceza meselesi olmadığını anlamalı. Bazıları üst sıra draft hakkı için para cezasını göze alabilir. Ancak artık draft piyangosu toplarını ellerinden alabilir, draft sırasını değiştirebiliriz."



Bu sezon draft piyangosunda yükselen dört takım olan Washington Wizards, Utah Jazz, Memphis Grizzlies ve Chicago Bulls'un sezonun son bölümünde draft pozisyonlarını geliştirmeye yönelik hamleler yaptığı belirtilmişti.



Lig kaynaklarına göre teklifin bu ay kabul edilmesi bekleniyor.



Sistem, 2029 yılında yeni toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girene kadar uygulanacak üç yıllık geçici bir model olarak tasarlandı.



Silver, NBA takımlarının sistemleri manipüle etme konusunda oldukça yaratıcı olduğunu da söyledi:



"Takımlar sistemi kullanmanın yollarını bulma konusunda inanılmaz yaratıcı. Bu sistem bize, oyuncu dağılımını daha iyi yapabilecek başka yöntemler olup olmadığını incelemek için zaman kazandıracak."



NBA yönetimlerinde ayrıca yeni sistem nedeniyle takımların gelecekteki draft haklarını takas etme konusunda daha çekingen davranacağı yönünde bir beklenti oluştuğu belirtiliyor.



