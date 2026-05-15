15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Mert Hakan Yandaş: "1907 TL'ye oynarım!"

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş, geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

15 Mayıs 2026 12:44 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 14:38
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Mert Hakan Yandaş ile Ali Koç döneminden bir yönetici görüştü. İddiaya göre deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli camiaya olan bağlılığını vurgulayarak oldukça duygusal ifadeler kullandı.

Mert Hakan'ın, "Ben Fenerbahçe'de bir yıl ücretsiz oynamak istiyorum. Camiaya borcumu ödemek istiyorum. Başkan adaylarına şunu söylemek istiyorum; 1907 TL'ye bir sezon oynamaya hazırım" dediği öne sürüldü.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Seçim sonrası yeni gelecek yönetimin, 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni sezon planlamasında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
