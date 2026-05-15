Mert Hakan Yandaş: '1907 TL'ye oynarım!'

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Mert Hakan Yandaş ile Ali Koç döneminden bir yönetici görüştü. İddiaya göre deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli camiaya olan bağlılığını vurgulayarak oldukça duygusal ifadeler kullandı.
Mert Hakan'ın, "Ben Fenerbahçe'de bir yıl ücretsiz oynamak istiyorum. Camiaya borcumu ödemek istiyorum. Başkan adaylarına şunu söylemek istiyorum; 1907 TL'ye bir sezon oynamaya hazırım" dediği öne sürüldü.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Seçim sonrası yeni gelecek yönetimin, 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni sezon planlamasında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
