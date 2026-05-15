15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Turgutlu Belediyespor potada Süper Lig için parkede

Turgutlu Belediyespor, 16 Mayıs Cumartesi günü Kırklareli Belediyespor'u yenmesi durumunda Süper Lig'e çıkacak.

calendar 15 Mayıs 2026 14:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Turgutlu Belediyespor potada Süper Lig için parkede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off final serisinde rakibi Kırklareli Belediyespor önünde 2-1 önde olan Turgutlu Belediyespor 16 Mayıs Cumartesi günü Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmek için parkeye çıkacak.

Kırklareli Yeni Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Turgutlu temsilcisi rakibini yine mağlup ederse seriyi 3-1'e getirip yeni sezonda Süper Lig'de yer almaya hak kazanacak. Kırklareli ekibi kazanırsa seri, beşinci ve son maça uzayacak.

Ligde normal sezonu 28 haftada 23 galibiyetle ikinci sırada bitiren Turgutlu Belediyespor, play-offta çeyrek finalde Yalova Vip'i, yarı finalde ise Fenerbahçe Gelişim'i 2-0'lık skorlarla eledi. Final serisinde ilk maçı Turgutlu 72-64, ikinci maçı Kırklareli 76-65 kazanırken, dün rakibini deplasmanda 63-52 yenen Manisa temsilcisi Süper Lig için büyük avantaj elde etti.

Seri, beşinci maça uzarsa bu karşılaşmaya Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.