Jazz, NBA Draftı öncesi büyük takas hamlesi için düğmeye bastı

Utah Jazz, 2026 NBA Draftı'nın bir numaralı seçimini elde ederek yıldız adaylarından AJ Dybantsa'yı kadrosuna katmak amacıyla Washington Wizards ile temas kurdu.



Andscape yazarı Marc J. Spears'ın haberine göre draftta ikinci sıranın sahibi olan Jazz yönetimi, birinci sıra hakkını elinde bulunduran Wizards ile yukarı çıkma ihtimali üzerine görüşmelere başladı.



Utah cephesi, BYU'daki etkileyici performansıyla dikkat çeken ve yerel bir yıldız olarak görülen Dybantsa'yı kadroya katma hedefinden vazgeçmiş değil.



Dybantsa, BYU'daki çaylak sezonunda maç başına 25.5 sayı, 6.8 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalayarak takımını NCAA Turnuvası'na 6 numaralı seri başı olarak taşımıştı. Genç yıldızın şu anda draftın bir numaralı favorisi olduğu belirtiliyor.



2026 NBA Draft sınıfı ise son yılların en güçlü ve en derin sınıflarından biri olarak değerlendiriliyor.



AJ Dybantsa'nın yanı sıra Darryn Peterson, Cam Boozer, Caleb Wilson ve Darius Acuff Jr. gibi dikkat çeken isimler de draftın üst sıralarında gösteriliyor.



