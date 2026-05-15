15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Jazz, NBA Draftı öncesi büyük takas hamlesi için düğmeye bastı

Utah Jazz, 2026 NBA Draftı'nın bir numaralı seçimini elde ederek yıldız adaylarından AJ Dybantsa'yı kadrosuna katmak amacıyla Washington Wizards ile temas kurdu.

15 Mayıs 2026 14:23
Haber: Sporx.com dış haberler
Andscape yazarı Marc J. Spears'ın haberine göre draftta ikinci sıranın sahibi olan Jazz yönetimi, birinci sıra hakkını elinde bulunduran Wizards ile yukarı çıkma ihtimali üzerine görüşmelere başladı.

Utah cephesi, BYU'daki etkileyici performansıyla dikkat çeken ve yerel bir yıldız olarak görülen Dybantsa'yı kadroya katma hedefinden vazgeçmiş değil.

Dybantsa, BYU'daki çaylak sezonunda maç başına 25.5 sayı, 6.8 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalayarak takımını NCAA Turnuvası'na 6 numaralı seri başı olarak taşımıştı. Genç yıldızın şu anda draftın bir numaralı favorisi olduğu belirtiliyor.

2026 NBA Draft sınıfı ise son yılların en güçlü ve en derin sınıflarından biri olarak değerlendiriliyor.

AJ Dybantsa'nın yanı sıra Darryn Peterson, Cam Boozer, Caleb Wilson ve Darius Acuff Jr. gibi dikkat çeken isimler de draftın üst sıralarında gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
