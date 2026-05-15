Oğuzhan Özyakup: ''Necip olsaydı Konyaspor'a elenmezdik''

Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, kendi Youtube kanalında Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özyakup, Necip'in kadro dışı kararını ''Beşiktaş'ta çok yanlış şeyler oldu. Necip Uysal'ın olayı çok yanlış yönetildi. Necip, 22 sene bu camiada oynamış biri. 6-7 Başkan, ne bileyim 15 hoca ve hiç biri kendisini göndermemiş, her hoca oynatmış. Belki Beşiktaş tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu olacak. Böyle bir oyuncu ile bu şekilde ayrılıyorsan bu çok büyük bir ayıptır.'' sözleriyle ifade etti.
Türkiye Kupası'nda kaybedilen Konyaspor maçı hakkında koşuan Özyakup, ''Size şöyle bir şey söyleyeyim; büyük konuşmak istemiyorum ama Necip takımda olsaydı Beşiktaş'ın Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'a kaybetme ihtimali yoktu eminim. Necip gibi isimler kötü gidişatta takımı toparlayacak isimler. 22 sene bir kulübe emek veren kişiye böyle davranılıyorsa Allah büyük, bir şekilde yüzüne vurur.'' dedi.
