15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Oğuzhan Özyakup: ''Necip olsaydı Konyaspor'a elenmezdik''

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Mayıs 2026 14:41
Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, kendi Youtube kanalında Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özyakup, Necip'in kadro dışı kararını ''Beşiktaş'ta çok yanlış şeyler oldu. Necip Uysal'ın olayı çok yanlış yönetildi. Necip, 22 sene bu camiada oynamış biri. 6-7 Başkan, ne bileyim 15 hoca ve hiç biri kendisini göndermemiş, her hoca oynatmış. Belki Beşiktaş tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu olacak. Böyle bir oyuncu ile bu şekilde ayrılıyorsan bu çok büyük bir ayıptır.'' sözleriyle ifade etti.

Türkiye Kupası'nda kaybedilen Konyaspor maçı hakkında koşuan Özyakup, ''Size şöyle bir şey söyleyeyim; büyük konuşmak istemiyorum ama Necip takımda olsaydı Beşiktaş'ın Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'a kaybetme ihtimali yoktu eminim. Necip gibi isimler kötü gidişatta takımı toparlayacak isimler. 22 sene bir kulübe emek veren kişiye böyle davranılıyorsa Allah büyük, bir şekilde yüzüne vurur.'' dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
