Steve Kerr, emeklilik kararından nasıl son anda döndü?

Koç Steve Kerr'ün, Golden State Warriors'ın Play-In maçından hemen önce emeklilik kararı aldığı ancak Los Angeles Clippers karşısındaki dramatik galibiyetin ardından fikrini değiştirdiği ortaya çıktı.



ESPN yazarı Wright Thompson'ın haberine göre Kerr, Warriors'ın Clippers ile oynadığı Play-In karşılaşmasından bir gün önce özel çevresine emekli olmaya karar verdiğini söyledi.



Ancak deneyimli çalıştırıcı, hem süreci doğru yönetmek hem de kararın sızmasını önlemek amacıyla bunu hemen takım içinde paylaşmadı. Ayrıca kararından tamamen emin olmadığı belirtildi.



Her şey Warriors'ın Clippers karşısında aldığı 126-121'lik dramatik galibiyetin ardından değişti.



Kerr'in daha sonra Thompson'a yaptığı açıklamada bu maçı kariyerindeki en iyi galibiyetlerden biri olarak gördüğünü söylediği ve karşılaşmanın ardından özel olarak artık görevi bırakmayı düşünmediğini dile getirdiği aktarıldı.



Sezonun ardından Warriors yönetimiyle bir araya gelen Kerr, hâlâ takım için doğru lider olup olmadığını değerlendirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda tecrübeli koç organizasyonda kalmaya karar verdi ve iki yıllık yeni sözleşmeye imza attı.



Steve Kerr, 2014 yılından bu yana Warriors'ın başında bulunuyor ve takımını dört NBA şampiyonluğuna taşıdı.



