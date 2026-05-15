15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Steve Kerr, emeklilik kararından nasıl son anda döndü?

Koç Steve Kerr'ün, Golden State Warriors'ın Play-In maçından hemen önce emeklilik kararı aldığı ancak Los Angeles Clippers karşısındaki dramatik galibiyetin ardından fikrini değiştirdiği ortaya çıktı.

calendar 15 Mayıs 2026 14:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Steve Kerr, emeklilik kararından nasıl son anda döndü?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Koç Steve Kerr'ün, Golden State Warriors'ın Play-In maçından hemen önce emeklilik kararı aldığı ancak Los Angeles Clippers karşısındaki dramatik galibiyetin ardından fikrini değiştirdiği ortaya çıktı.

ESPN yazarı Wright Thompson'ın haberine göre Kerr, Warriors'ın Clippers ile oynadığı Play-In karşılaşmasından bir gün önce özel çevresine emekli olmaya karar verdiğini söyledi.

Ancak deneyimli çalıştırıcı, hem süreci doğru yönetmek hem de kararın sızmasını önlemek amacıyla bunu hemen takım içinde paylaşmadı. Ayrıca kararından tamamen emin olmadığı belirtildi.

Her şey Warriors'ın Clippers karşısında aldığı 126-121'lik dramatik galibiyetin ardından değişti.

Kerr'in daha sonra Thompson'a yaptığı açıklamada bu maçı kariyerindeki en iyi galibiyetlerden biri olarak gördüğünü söylediği ve karşılaşmanın ardından özel olarak artık görevi bırakmayı düşünmediğini dile getirdiği aktarıldı.

Sezonun ardından Warriors yönetimiyle bir araya gelen Kerr, hâlâ takım için doğru lider olup olmadığını değerlendirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda tecrübeli koç organizasyonda kalmaya karar verdi ve iki yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Steve Kerr, 2014 yılından bu yana Warriors'ın başında bulunuyor ve takımını dört NBA şampiyonluğuna taşıdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.