Brunson: 'Ben yıldız değilim, kazanmak istiyorum'

Brunson, koç Mike Brown'un playoff sürecinde hücum organizasyonunu daha fazla Karl-Anthony Towns üzerinden oynatma fikrini ortaya koymasının ardından top yönlendirme sorumluluğunun azalmasını hiçbir itiraz göstermeden kabul etti. Bu değişiklik sonrasında New York Knicks üst üste yedi galibiyet elde etti.



Söz konusu taktiksel değişim, Knicks'in ilk tur serisinde Atlanta Hawks karşısında art arda iki mağlubiyet almasının ardından geldi. Seride 2-1 geri düşen New York ekibi erken playoff elenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Mike Brown, oyuncularla hücumdaki sorumlulukların yeniden dağıtılması konusunda görüşmeler yaptı. Bu süreçte Brunson'ın topsuz oyunda daha fazla rol üstlenmesi kararlaştırıldı.



Brunson, çarşamba günü yaptığı açıklamada bu karar karşısında hiçbir endişe duymadığını söyledi:



"Herhangi bir endişe var mıydı? Hayır. Konuşma nasıl geçti? Konuşma şuydu: 'Tamam, yapalım.' Bu kadar basitti. Seri 2-1 olmuşken zaten konuşulacak çok fazla şey olmuyor."



Bir muhabirin, başka yıldız oyuncuların böyle bir rol değişikliğine karşı çıkabileceğini söylemesi üzerine Brunson dikkat çekici bir yanıt verdi:



"Birincisi, ben yıldız değilim. İkincisi, ben kazanmak istiyorum."



Basın alanından ayrılırken sözlerine devam eden Brunson, "Ben benmerkezci biri değilim, nedeni bu," ifadelerini kullandı.



Knicks, bu yedi maçlık galibiyet serisi boyunca rakiplerine maç başına ortalama 26.4 sayı fark attı. Takım ayrıca 100 hücum başına 130.5 hücum reytingi yakalayarak ligin en etkili playoff hücumlarından birini ortaya koydu.



Bu süreçte Karl-Anthony Towns'un oyun kurucu rolündeki etkisi de dikkat çekti. Towns playofflarda toplam 66 asist üretirken, bu sayı geçtiğimiz sezonki toplam playoff asist sayısından 44 daha fazla oldu.



Öte yandan Brunson'ın bireysel performansı da yükselişe geçti. Yıldız guard, galibiyet serisi boyunca maç başına 27.3 sayı ortalaması yakalarken yüzde 51.9 şut ve yüzde 42.6 üç sayı isabet oranıyla oynadı. Top başına skor verimliliği ise normal sezondaki .285 seviyesinden .324'e yükseldi.



Mike Brown da Towns'un merkezde olduğu hücum düzeninin takıma büyük avantaj sağladığını belirtti:



"KAT'i o pozisyona koyduğunuzda, elimizde harika perdeleme yapan oyuncular, çok iyi kat eden isimler ve dediğim gibi üst düzey bir oyun kurucu varken, 'Bunu deneyelim ve daha fazla kullanalım' demek kolay oldu."



Brunson'ın takım odaklı yaklaşımı yalnızca saha içinde değil, kontrat sürecinde de kendisini gösterdi. Yıldız oyuncu, 2024 yılında piyasa değerinin altında kabul edilen 4 yıl 156.5 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atmıştı. Bu hamle sayesinde Knicks ikinci apron sınırının altında kalmayı başarırken kadro derinliğini güçlendirme fırsatı elde etmişti.



