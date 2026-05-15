15 Mayıs
Rizespor-Beşiktaş
20:00
15 Mayıs
Arca Çorum FK-Bodrum FK
20:00
15 Mayıs
Aston Villa-Liverpool
22:00
15 Mayıs
OH Leuven-Royal Antwerp
21:45
15 Mayıs
Castellon-Cadiz
21:30
15 Mayıs
Cordoba-Albacete
22:00

Galatasaray'ın kutlamalarında sürpriz pankart: Mauro Icardi

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Lucas Torreira ve Yunus Akgün, üstü açık otobüste "Gitme Mauro" pankartı açarak Mauro Icardi'ye mesaj verdi.

calendar 15 Mayıs 2026 17:07
Haber: Sporx.com
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar sürerken, üstü açık otobüste açılan bir pankart dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, kutlamalar kapsamında önce Galatasaray Lisesi önünde taraftarı selamladı. Daha sonra futbolcuları taşıyan üstü açık otobüs, RAMS Park'a hareket etti.

"GİTME MAURO"

Kutlamalar sırasında Lucas Torreira ve Yunus Akgün, otobüste "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı. Pankartın, sözleşmesinin geleceği gündemde olan Mauro Icardi için açıldığı görüldü.

Yıldız futbolcunun takımdaki geleceği ise henüz belli olmadı.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce Icardi'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum."

MAURO ICARDI NE DEMİŞTİ?

Icardi de kulübün YouTube hesabına yaptığı açıklamada taraftarla ilgili şunları söyledi:

"Arkadaşlarım ve ailem, geldiklerinde inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi... Karşılıklı bir sevgi de var. Benim için 'Bir nesli Galatasaraylı yaptı' dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Anlatılamaz. Bunun yerini tutacak bir şey yok. Benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine bu olacaktır."  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
